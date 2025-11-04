Vox pasa la pelota al tejado del PP, niega negociaciones y se muestra "preparado" para elecciones en la Comunidad Valenciana

La rueda de prensa del síndic de Vox tras la junta de portavoces ha rozado en ciertos momentos el trabalenguas. "Está muy claro lo que queremos que el PP se aclare", ha llegado a decir José María Llanos. El dirigente del partido de Santiago Abascal, jefe del grupo de los 13 diputados necesarios en las Corts para validar un nuevo 'president' y por tanto dar continuidad a la legislatura, ha despejado al tejado de los 'populares' las preguntas sobre los próximos pasos, ha negado negociaciones y ha lanzado un aviso: "Estamos preparados para elecciones".

Nada nuevo bajo el techo del Palau dels Borja 24 horas después del anuncio de la dimisión del 'president' Carlos Mazón en lo que respecta a la sucesión más allá de que ha comenzado a correr el plazo de 12 días para proponer candidaturas. No hay nombre todavía ni, según explica Vox, el partido que ha de ser clave para activar ese relevo, negociaciones al respecto. Llanos ha negado dos veces más que San Pedro, hasta cinco, de la existencia de cualquier tipo de conversación.

Las preguntas tras la junta de síndics, con la habitual rueda de prensa posterior, han incidido en ese punto que el portavoz voxista ha negado reiteradamente. "Ya son cuatro veces, no ha cambiado nada desde ayer", ha dicho en un momento. “Otra pregunta más en torno a esa negociación”, le han cuestionado después. “¿Qué negociación?”, ha respondido. La situación es la misma que el día anterior cuando el único contacto oficial fue el de Mazón con el líder de Vox, Santiago Abascal, para comunicarle su decisión. Desde ahí, nada.

Llanos, de Vox, habla en un pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

Es a ese silencio al que se acogen en Vox para no desvelar sus cartas. De momento, tiran la pelota al tejado del PP. "Lo que Vox pide es que el PP se aclare", "no vamos a entrar en lo que ha de hacer el PP" o "quien tiene las facultades es el Consell y el PP, cuando se aclare, entonces entraremos a estudiar la cuestión", han sido dos de las formas en las que ha incidido Llanos para dejar la responsabilidad en los 'populares' y evitar señalar si prefieren uno u otro candidato o si están más por la labor de unas elecciones.

De camino, Vox ha criticado que los 'populares', con la dimisión de Mazón, "más que cerrar una supuesta crisis", lo que han hecho es "abrirla"; ha indicado que su escenario ideal es que haya un "gobierno estable defendiendo las ideas de Vox" con mayoría absoluta de este partido "sea en unas elecciones mañana o dentro de cuatro años" y que, sobre todo, están preparados para las elecciones. "Siempre", ha insistido, quitándose responsabilidad sobre cualquier acusación de bloqueo del actual Consell. "¿Y si el PP hace políticas que no podemos defender?", ha añadido.

Una opción "en tiempo y forma"

Mientras tanto, en el PP lo más reseñable ha sido la ausencia del síndic, Juanfran Pérez Llorca, en la junta de portavoces. Ante ello, ha sido su adjunta, Laura Chulià, la encargada de responder a las preguntas de la prensa, negando estar al corriente de si había habido conversaciones "oficiales" y asegurando que el grupo parlamentario presentarán "una opción en tiempo y forma", es decir, antes del 19 de noviembre, haya o no pacto con los voxistas para que salga adelante en el pleno de investidura.

Por su parte, la izquierda muestra su clara preferencia por una convocatoria electoral y ha criticado la "parálisis" en las Corts ante la salida de Mazón. "Lo razonable es devolverle la voz al pueblo valenciano", ha expresado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, mientras que el portavoz del PSPV, José Muñoz, quien ha insistido en esta línea, ha explicado que su sensación es que el acuerdo entre PP y Vox "está cerrado". "La negociación ya está hecha, aquí hay un acuerdo que si no está cerrado, está encarrilado", ha considerado el socialista.