Tellado reclama a Vox "altura de miras" para reemplazar a Mazón: "Es lo que nos demandan los valencianos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió este martes a Vox que haga "un ejercicio de responsabilidad y de seriedad" y tenga "altura de miras" para facilitar la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana con el objetivo de "garantizar la gobernabilidad y la estabilidad" en la comunidad y evitar unas elecciones anticipadas.

"Creo que, por responsabilidad, Partido Popular y Vox deben encontrar la forma de que este Gobierno, que está funcionando, pueda llegar a su término y seguir atendiendo a los valencianos durante los próximos meses. Y yo espero y deseo altura de miras por parte de Vox", dijo en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, en la que se mostró convencido de que el partido de Santiago Abascal dará su brazo a torcer.

"Confío en que va a ser así porque en todo este tiempo han sabido anteponer el interés general de los valencianos por encima de la guerra partidista, y yo espero exactamente lo mismo en estos momentos de Vox", añadió.

El 'número dos' del PP no aclaró quién será su candidato, si el portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, o un tercer nombre. "Especular no tiene ningún sentido", dijo. "Este tipo de conversaciones tienen que tratarse desde el más absoluto de los respetos y con cierta confidencialidad para que tampoco se retransmita en directo los medios de comunicación".

Lo que sí reconoció es la voluntad del PP de evitar las urnas y "buscar la mejor solución" con Vox para "garantizar la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana" y dar continuidad a "un Gobierno que gobierna", "estable" y "que tiene Presupuestos". "No como Pedro Sánchez", apostilló.

"Creo que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana y Vox harán un ejercicio de altura de miras y resolverán esta situación. Es lo que nos demandan los valencianos. Hay un gobierno que gobierna y que está ayudando a las víctimas de la tragedia de la dana, y tiene que seguir siendo así", señaló. "Tenemos una obligación de seguir trabajando por los valencianos, reconstruir Valencia y entiendo que esa va a ser la prioridad de todos, del Partido Popular y también de Vox", añadió.

Por último, Tellado auguró que Mazón "estará a la altura" durante el tiempo que esté en funciones y" no abandonará sus responsabilidades en este tiempo". Además, admitió que no entiende la crítica de Vox por la coincidencia entre la dimisión de Mazón y el inicio del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque "si para pautar una comparecencia de un presidente autonómico hubiese que atender a la agenda judicial de este Gobierno, no habría días disponibles para comparecer".