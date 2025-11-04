Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez marcarán la segunda jornada del juicio al fiscal

El novio de Ayuso y su jefe de gabinete centran el segundo día de juicio al fiscal general

El Tribunal Supremo continúa escuchando este martes a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Son dos de las testificales que previsiblemente acapararán más atención en el juicio en el que García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable. Sus testimonios se escucharán por la tarde.