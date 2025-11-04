Torres demandará a Aldama tras el informe de la UCO: "No hay mordidas ni comisiones ni por mí ni por mi Gobierno"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no solo se reafirma en que no participó en la trama de las mascarillas tras analizar el informe de la UCO de la Guardia Civil, sino que pasa al ataque y anuncia una demanda contra el comisionistas Víctor de Aldama. Durante una comparecencia esta tarde en la sede de su ministerio, Torres ha sostenido que el informe dejaría acreditado que "no hay mordidas ni comisiones ni por mí ni por mi Gobierno". Tampoco el consumo de "mujeres prostituidas" u otras acusaciones que durante los últimos meses lanzó el empresario. Por todo ello, ha anunciado una demanda por intromisión al honor, contra su intimidad y su imagen. Unas "difamaciones" que ha extendido al PP para exigirles disculpas.

El informe de la UCO señala que Koldo consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha restado importancia a las filtraciones que se van conociendo, al señalar que en ellas "queda absolutamente claro y demostrada la falsedad" de las acusaciones contra el titular de Política Territorial. "Conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y, por tanto, se descarta completamente cualquier implicación del ministro Torres", ha añadido.