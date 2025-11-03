Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora del proceso a Álvaro García Ortiz

Las acusaciones piden entre 4 y 6 años de cárcel

La acusación particular, que ejerce el novio de la presidenta madrileña, y las populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para García Ortiz por un delito de revelación de secretos, mientras que la Fiscalía reclama la absolución al sostener desde el inicio que no hay delito.

Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- juzgarán entre este lunes y el 13 de noviembre si García Ortiz filtró el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía al fiscal que le investigaba un pacto y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda, en busca de una rebaja en la petición de condena.