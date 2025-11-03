Juicio al fiscal general del Estado, en directo | García Ortiz niega los delitos que se le imputan

"Excesivo y desproporcionado"

La abogada de García Ortiz sostuvo que “la instrucción de este procedimiento se han producido varios motivos de nulidad de actuaciones y graves vulneraciones de derechos fundamentales”. En su opinión, la nulidad de actuaciones obedece a que el 30 de octubre de 2024 el instructor dictó tres autos, entre ellos el del registro. El del secreto es nulo por falta de motivación, porque se limita a decir que resulta necesario decretar el secreto, sin realizar un juicio de ponderación, y fue “excesivo y desproporcionado”.

El auto de entrada y registro es nulo, porque incumple lo previsto para esta intromisión y vulneró gravemente su derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad. También excedió el tiempo comprendido. El instructor ordenó la intervención de todas las comunicaciones desde el 8 de marzo al 30 de octubre de 2024. Luego lo limitó, pero ello “no subsana el vicio inicial”.