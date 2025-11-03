Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | García Ortiz niega los delitos que se le imputan

El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

El fiscal general niega ante el Supremo ser "responsable" de los delitos de los que está acusado

Lucía Feijoo Viera

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents