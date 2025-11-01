El PSPV ve la etapa política de Mazón "en tiempo de descuento": "Se le acaban las excusas para no dimitir"

El PSPV-PSOE ha sostenido que la etapa política del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ya está en tiempo de descuento" y cree que al jefe del Consell "se le acaban las excusas para no dimitir", en el marco de una semana que consideran "clave para el futuro político y judicial" de Mazón.

Así lo han expresado los socialistas en un comunicado, en referencia a la declaración el lunes como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana de la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con Mazón el 29 de octubre de 2024 -día en que la dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales- y ante el inicio el martes de la comisión de la dana en el Congreso, con la comparecencia de víctimas.

En este sentido, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado que al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "le crecen los problemas". "Si alguien en España duda todavía de la responsabilidad política de Mazón en la dana, esta semana saldrá de dudas", ha espetado.

La verdadera cara de Mazón

Al respecto, ha agregado que esta semana Vilaplana "contará la verdadera cara de Mazón en El Ventorro delante de la jueza" y las víctimas "darán voz en el Congreso de los Diputados a la crudeza de lo que ocurría en sus pueblos donde murieron 229 personas".

"Estamos ante una semana que sin duda será clave para el presente y futuro de la Comunidad Valenciana", ha insistido, al tiempo que ha reiterado la petición de la convocatoria electoral anticipada en la Comunidad Valenciana.

"Esta situación es insostenible, la gente merece poder decidir sobre quien lidera su futuro. Merecemos poder pasar página y reconstruirnos tras la peor tragedia que hemos vivido nunca, y eso con Mazón sentado en el sillón de president de la Generalitat es imposible", ha sostenido, al tiempo que ha augurado que "pronto la dignidad volverá a entrar al Palau de la Generalitat y los valencianos tendremos a una presidenta que se haga cargo de todas sus responsabilidades".