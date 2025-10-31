En el Auditorio Nacional de Madrid
Sánchez preside este viernes el homenaje del Gobierno a víctimas del franquismo como Lorca, Buñuel y Maruja Mallo
Al acto contará con la presencia de los familiares y de los homenajeados que siguen vivos a los que el Ejecutivo entregará declaraciones de reparación y reconocimiento
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes un acto donde el Ejecutivo rendirá homenaje a una veintena de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, entre las que figuran el poeta Federico García Lorca, el cineasta Luis Buñuel y la pintora Maruja Mallo.
Al acto, que tiene lugar en el Auditorio Nacional de Madrid con motivo del día de recuerdo y homenaje a las víctimas, fijado el 31 de octubre en la Ley de Memoria Democrática, está prevista la asistencia de familiares y de los homenajeados que siguen vivos, a los que el Gobierno entregará declaraciones de reparación y reconocimiento.
Entre la lista de víctimas que serán homenajeadas, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, figuran artistas vinculados a la Generación del 27, como el poeta Federico García Lorca, la pintora Maruja Mallo y el cineasta Luis Buñuel.
En esta ocasión, el acto tiene lugar a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, un momento que fuentes del Gobierno consideran propicio para rendir homenaje "al poeta y mártir universal de la guerra de España", en alusión a Lorca, y "para reconocer su inmenso legado y la trascendencia de su asesinato".
Otros de los homenajeados son María Luis Ramos, exiliada a Francia y deportada al campo de Mauthausen, que sigue viva, así como Margot Moles, atleta y pionera del deporte femenino español, ya fallecida, o la militante comunista Josefina Samper.
En la lista también están el sindicalista y anarquista Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo; Diego José Paulino, religioso español asesinado al inicio de la Guerra Civil y beatificado en 1993; y las doce mujeres pertenecientes al sindicato de costureras que fueron asesinadas en el Barranco de Víznar, en la provincia de Granada, entre otros.
- La UD Ibiza vuelve a hacer el ridículo en la Copa del Rey
- Este es el precio real de un piso en Ibiza
- Patrimonio de Ibiza: El Centro de sa Caleta, al ‘taller’ tras sólo seis meses de ‘rodaje’
- Una mujer atendida por inhalación de humo en el incendio de su casa en Santa Eulària
- Ibiza cede terrenos al Ibavi para construir más de 200 viviendas protegidas de alquiler
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Carla Martín da la vuelta a Ibiza en paddle surf: visita lugares secretos, cocina a bordo y completa su reto personal
- El Govern, 'muy satisfecho' con las nuevas ambulancias a pesar de que no hay trabajadores para conducirlas