DANA
El PP deja en Mazón su decisión de dimitir y apoya el derecho de las víctimas a protestar
En una entrevista en La Sexta, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho que los afectados "tienen que poder decir lo que quieren" y "en los términos en los que consideren"
EFE
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado este viernes en manos del president de la Generalitat, Carlos Mazón, su posible decisión de dimitir, tras los abucheos que recibió el miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la dana.
"La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el debe decidir su futuro político", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.
Todo ello después de que Mazón afirmara el jueves que se hacía cargo de lo sucedido en el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda".
En una entrevista en La Sexta, Muñoz -que también estuvo presente en el funeral, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo- ha dicho que las víctimas "tienen que poder decir lo que quieren" y "en los términos en los que consideren".
"Lo que tiene que prevalecer es que las víctimas siempre puedan decir lo que consideren y expresar su dolor como crean oportuno", ha agregado la portavoz, quien ha añadido que también tienen derecho a buscar culpables.
