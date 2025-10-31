Tribunales
La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón el tique del aparcamiento
Laura Ballester
València
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a instancias de una acusación particular, requiere a la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 para que aporte, en su declaración testifical prevista para el próximo lunes, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día (detalle desvelado por Levante-EMV), así como cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día. En esta resolución la juez deniega en cambio volver a citar a declarar a la exconsellera investigada, tal como solicitaba el abogado que logró la citación de Maribel Vilaplana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UD Ibiza vuelve a hacer el ridículo en la Copa del Rey
- Este es el precio real de un piso en Ibiza
- Patrimonio de Ibiza: El Centro de sa Caleta, al ‘taller’ tras sólo seis meses de ‘rodaje’
- Una mujer atendida por inhalación de humo en el incendio de su casa en Santa Eulària
- Ibiza cede terrenos al Ibavi para construir más de 200 viviendas protegidas de alquiler
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Carla Martín da la vuelta a Ibiza en paddle surf: visita lugares secretos, cocina a bordo y completa su reto personal
- El Govern, 'muy satisfecho' con las nuevas ambulancias a pesar de que no hay trabajadores para conducirlas