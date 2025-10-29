Investigación
Detienen al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, fugado del caso ‘Malaya’, en Madrid
Ha sido arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez y puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional
Marcel Vidal
El exconcejal del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha sido puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional.
Fernández ha estado residiendo estos años en Argentina y, según han apuntado fuentes policiales, ha sido detenido a las 06.55 horas de este miércoles al ser detectado en un filtro policial en el aeropuerto madrileño, concretamente de un vuelo procedente de dicho país.
Ese año, en concreto en septiembre de 2017, el exedil, que militó en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras haber realizado gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, entre ellas 'Malaya' y 'Saqueo II', del que es competente la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza
- A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros
- Estos son los síntomas de un ictus, reconocerlos pueden salvarte la vida
- La lluvia vuelve a Ibiza esta semana: esto es lo que dice la Aemet
- Santa Eulària quiere contratar a 22 nuevos trabajadores en 2026
- Ibiza celebra Halloween y Tots Sants con música y actividades en el Mercat Nou y las zonas comerciales
- Los estudiantes de Ibiza se suman a la huelga nacional contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña