En Directo
Minuto a minuto
Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O
Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados
M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi
Valencia
La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.
Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Los bomberos apagan un incendio en una terraza en Ibiza
- A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros
- A partir de esta fecha podrás volver a aparcar en el puerto de Ibiza
- Saltan un muro y se cuelan en el 'after party' de Michael Bibi en una villa de Ibiza
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una "mala relación" con Sara Carbonero