Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Un año de la dana en Valencia | Sigue en directo la última hora de los actos y homenajes del 29-O

Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados

Estragos causados por la DANA en la localidada de Chiva.

Estragos causados por la DANA en la localidada de Chiva. / EP

M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi

Valencia

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge este miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenajes.

Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia.

Actualizar

TEMAS

Tracking Pixel Contents