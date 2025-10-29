VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional
Bolaños destaca la labor del TC con la sentencia del aborto y advierte del riesgo de “recesión” en los derechos de las “inercias populistas”
Aseguró que corresponde a los Tribunales Constitucionales ampliar los derechos de los ciudadanos frente a la "polarización de la sociedad y de posverdad"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aprovechó la inauguración del VI Congreso Mundial de Justicia Constitucional para defender el papel de los tribunales y cortes constitucionales y, en concreto, la labor del español, entre cuyas sentencias destacó la del aborto y la que permite que el progenitor monoparental acumule los derechos de las parejas a la hora de cuidar a sus bebés.
Destacó ambas sentencias, como ejemplo de la ampliación de derechos que corresponde a estos tribunales constitucionales, justo antes de advertir de "los impulsos de recesión" que se consideran que a día de hoy "se puede ver en inercias populistas, de polarización de la sociedad y de posverdad, que es tanto como decir mentiras", puntualizó para añadir que todo ello "es enemigo de la democracia y de las sociedades limpias y habitables".
Antes de salir hacia el funeral de Estado de las víctimas de la dana, el ministro de Justicia quiso participar en el acto que durante dos días reúne en Madrid a 85 presidentes de tribunales y cortes constitucionales, para elogiar la labora que todos ellos realizan a favor de la democracia, porque "cuando ser ponen en solfa los derechos humanos o el imperio de la ley se hacen más necesarios" que nunca "congresos como este". "No existe labor más noble que ampliar los derechos para adaptar la Constitución a los tiempos y ampliar los derechos de los ciudadanos de nuestro países", afirmó.
En el acto también participaron el presidente emérito de la Comisión de Venecia, que participa en la organización del Congreso, y el presidente del Tribunal Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido, que tuvo un recuerdo para las víctimas de la dana y se comprometió a trabajar para dejar una mejor sociedad a las generaciones venideras a través de la labor de defensa de los derechos fundamentales que realiza la corte de garantías.
Suscríbete para seguir leyendo
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza
- A la venta una casa en la Cala Sant Vicent por 270.000 euros
- Estos son los síntomas de un ictus, reconocerlos pueden salvarte la vida
- La lluvia vuelve a Ibiza esta semana: esto es lo que dice la Aemet
- Santa Eulària quiere contratar a 22 nuevos trabajadores en 2026
- Ibiza celebra Halloween y Tots Sants con música y actividades en el Mercat Nou y las zonas comerciales
- Los estudiantes de Ibiza se suman a la huelga nacional contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña