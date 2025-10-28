Moreno ve el adelanto electoral en Extremadura como la "salida" frente a Vox, que "no quiere la gobernabilidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que el adelanto de las elecciones autonómicas anunciado por la presidenta extremeña, María Guardiola, para el próximo 21 de diciembre es la "única salida" posible frente a Vox, que "no quiere la gobernabilidad" y "no colabora".

A preguntas de los medios tras asistir a un acto orgánico en El Ejido (Almería), Moreno ha mostrado su "respeto" ante la decisión adoptada por la líder de la Junta de Extremadura y compañera de partido, que ve como "consecuencia de la negativa de Vox a aprobar los presupuestos".

"Ya vemos que Vox no colabora, que Vox no quiere la gobernabilidad de Extremadura y, por tanto, la única salida que le queda a ella es precisamente hacer unas elecciones" como "potestad" y una de las "pocas decisiones" que únicamente corresponde tomar a los presidentes autonómicos.

Ante ello, Moreno ha expresado a través de sus redes sociales su apoyo a la hasta ahora presidenta del Ejecutivo extremeño, destacando que "Extremadura es una tierra hermana y muy querida por los andaluces". Además, ha subrayado que "el avance logrado a pulso en estos años no puede frenarse ahora por un bloqueo estéril y partidista" y ha defendido que "lidera el proyecto moderado y abierto a todos que merecen los extremeños".

Preguntado sobre si cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, podría ser el siguiente en adoptar una determinación similar, Moreno se ha mostrado a la espera. "Vamos a ver lo que pasa", ha apostillado antes de trasladar también su interés en los movimientos que pueda adoptar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Guardiola ha tomado la decisión de convocar las elecciones autonómicas después del "bloqueo" alcanzado en la región por no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026, debido a la "irresponsabilidad" de los grupos parlamentarios.

"No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores presupuestos de la región", ha señalado la líder extremeña, quien ha destacado que "este bloqueo solo beneficia a los piensan en las encuestas".