Sánchez y Puigdemont: los 5 momentos de una relación de idas y venidas que acabó en ruptura

"Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. Pagar por adelantado a un tipo al que no le comprarías ni un coche de segunda mano es un deporte de riesgo". Esta frase la pronunció Carles Puigdemont el 17 de julio de 2023, durante la campaña de las últimas elecciones generales. Una semana después, las urnas arrojaban un resultado que pocos esperaban dentro de las filas de posconvergentes: el grupo liderado por Míriam Nogueras perdía un escaño en el Congreso -pasaba de ocho a siete diputados- pero sus votos eran decisivos para que Pedro Sánchez siguiera en la Moncloa. Esta aritmética hizo cambiar los planes de Puigdemont y dio paso a una tortuosa relación entre PSOE y Junts.

La primera muestra de que había posibilidades de acuerdo se vio con la entente para la Mesa del Congreso. Junts dio sus votos para hacer presidenta de la Cámara a la mallorquina Francina Armengol, a cambio de la oficialidad del catalán en el Congreso y en la Unión Europea. Esta primera alianza no vinculaba la investidura de Sánchez, pero abonaba el terreno. Tras varios tira y aflojas que nunca pusieron en riesgo el pacto, el 9 de noviembre de 2023 Junts y PSOE se daban una oportunidad, previa foto de Puigdemont junto al socialista Santos Cerdán en un despacho con un retrato del referéndum del 1 de octubre presidiendo la sala.

A cambio de sus siete votos, Junts consiguió dos concesiones nada menores: la ley de amnistía y reuniones mensuales en Suiza con un mediador internacional. El documento firmado con el PSOE era más una enumeración de desacuerdos que de puntos en común, pero los socialistas aceptaron que en aquel espacio se podía hablar del referéndum y de concierto económico. Además, supuso un reconocimiento político a la figura de Puigdemont.

Dos meses desde la signatura, empezaron a verse las costuras. Los primeros decretos ómnibus de Sánchez fueron una señal. Junts tuvo en vilo al Gobierno hasta el minuto antes de la votación y terminó salvando al PSOE a cambio de varias contraprestaciones. La principal, la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat. Pocos días después, hubo una nueva muestra de que la relación sería tortuosa: el partido de Puigdemont tumbaba el primer redactado de la ley de amnistía y retrasaba dos meses su entrada en vigor.

En el primer aniversario del pacto de investidura, Puigdemont acusó al PSOE de incumplir. "Las cosas no van bien: o hay un punto de inflexión o mejor dejarlo estar para no hacer perder el tiempo a nadie", afirmó entonces el expresident, al tiempo que retó a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Costó tres meses enderezar la relación y, entre un momento y el otro, se tumbaron unos nuevos decretos ómnibus, dejando en suspenso medidas como las bonificaciones del transporte público o la revalorización de las pensiones.

La formación liderada por Puigdemont acabó retirando su propuesta en el último momento, a petición del mediador salvadoreño Francisco Galindo, y pocos días después se cerraba el redactado de la ley para la delegación de competencias en inmigración. Un año después del primer acuerdo.

El pacto permitió rebajar tensiones, pero Junts siguió insistiendo en que quedaban otras carpetas por cumplir: el catalán en la Unión Europea y la aplicación real de la ley de amnistía. El partido definió la situación como una prórroga y señaló mayo como un mes clave. Antes que terminara, el Gobierno volvió a poner en el orden del día del Consejo de la UE la oficialidad del catalán, tras meses fuera de las discusiones, y durante la primera semana de junio se dio a conocer el borrador del Tribunal Constitucionalavalando la ley de amnistía. Sin embargo, ninguna de las dos carpertas está resuelta a día de hoy. Alemania mantiene sus dudas sobre el catalán y Puigdemont sigue sin poder regresar a Cataluña.

En medio de este contexto, la caída y posterior encarcelamiento del principal interlocutor del PSOE con Junts, Santos Cerdán, no ayudó a unas relaciones ya de por sí muy complicadas y llenas de desconfianzas.

Junts se fue de vacaciones dando una tregua. Los casos de corrupción estaban cercando demasiado al PSOE como para echar más leña al fuego. Sin embargo, Puigdemont reapareció el 20 de agosto con un nuevo aviso: "este otoño pueden pasar cosas que no han pasado hasta ahora". Desde esta frase hasta ahora el aviso en forma de hipótesis ha ido subiendo de tono.

A pesar de que president de la Generalitat, Salvador Illa, hizo el gesto de desplazarse hasta Bruselas para verse con Puigdemont, la tensión entre posconvergentes y socialistas catalanes escaló durante el debate de política general. "Su voto tendrá consecuencias", avisó Junts desde el atril poco antes de que Illa rechazara varias propuestas clave para los de Puigdemont, como la que reclamaba que en Suiza se pudiera hablar de referéndum. En paralelo, en Madrid, hay que sumar el rechazo de Podemos a la ley para la delegación de competencias en inmigración. Todo ello llevó a Nogueras a lanzar el aviso más definitivo la semana pasada desde el Congreso: "Es la hora del cambio". Y desencadenó todo lo que ha venido después hasta la ruptura.

Tras dos días de deliberación en Francia, finalmente Puigdemont ha escenificado la ruptura. Ha dado por roto el pacto y ha anunciado que su partido pasa a la "oposición", pero no ha hablado en ningún momento de moción de censura y tampoco ha pedido elecciones anticipadas de forma explícita. A partir de ahora, Junts no negociará más con el PSOE, ni en Suiza ni en los pasillos del Congreso, y dice que solo apoyará las propuestas "positivas" para Cataluña o que considere "de sentido común".