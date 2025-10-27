El PSOE hace una última llamada a Junts para evitar la ruptura: "Merece la pena dialogar y alcanzar acuerdos"

El PSOE evita adelantar escenarios hasta que la decisión de Junts de romper con el Gobierno se oficialice y, sobre todo, se conozcan los pasos que se darán para materializarla. A la espera de conocerlos, desde Ferraz han hecho una última llamada al diálogo. "Hay diálogo y mano tendida. La negociación vale la pena", ha defendido la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, llamando a "seguir trabajando" para "alcanzar acuerdos". Lo que también ha reiterado es el "respeto absoluto" sobre las decisiones que tomen los posconvergentes.

"Respetamos las dinámicas internas de todos los partidos", ha apuntado la portavoz de los socialistas tras la ejecutiva del partido celebrado esta mañana en Ferraz, al mismo tiempo que se reunía la cúpula de Junts en Perpinyà. Fuentes de la dirección llaman la atención también sobre los términos de la pregunta que la cúpula traslade a las bases para avalar su posición, al apuntar que servirá para hacer una valoración más allá de "suposiciones". La militancia de Junts deberá refrendar la ruptura en una consulta que se celebrará este miércoles y jueves.

No se abría el mismo escenario si se promueve una moción de censura instrumental, si se opta por una posición rupturista con el 'no a todo' en el Congreso o se dejan resquicios para avanzar en acuerdos pendientes, aunque se opte por romper la mesa de negociación en Ginebra con un mediador internacional. Carles Puigdemont ha apostado por romper con el PSOE durante la reunión que la dirección de Junts celebra este lunes en Perpinyà. Una posición que se ha respaldado por unanimidad.

El expresident y líder de Junts considera que, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza da poco más de sí. Al Gobierno sigue sin acabar de encajarle que Junts quiera romper amarras totalmente. Menos todavía, hacerlo a través de una moción de censura por la que necesariamente tendrían que ir de la mano con PP y Vox.

Ante la situación crítica de las relaciones, el Gobierno ha tratado de hacer algunos movimientos. El pasado viernes, Pedro Sánchez lograba erosionar el veto de Alemania a la oficialidad del catalán en la UE con un acuerdo entre ambos gobiernos para “abrir un diálogo” y presentar una propuesta que convenza a los Veintisiete en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales.

Compromisos pendientes

Por otra parte, en el Ejecutivo se abren a estudiar la iniciativa de Junts varada en la comisión de Justicia para atajar la multirreincidencia. La bandera de la seguridad es crucial para Junts ante el avance en las encuestas de Aliança Catalana y los alcaldes de la formación reclamaron en un reciente encuentro con Carles Puigdemont avances en esta materia y en la de la “okupación”.

Más allá del margen para desbloquear algunos de los compromisos firmados, Moncloa se guarda el comodín de una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. La llamada 'amnistía política' que añora el expresidente. Un compromiso que ha reiterado en diversas ocasiones el jefe del Ejecutivo y que este mismo jueves, ante el órdago de los posconvergentes, aseguró que se producirá “cuando toque”.