Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y la militancia votará el miércoles y el jueves

Junts da por roto el pacto de Bruselas, la entente que en 2023 permitió la investidura de Pedro Sánchez y abrió una mesa de negociación en Suiza con presencia de un mediador internacional. Así lo ha decidido la dirección del partido por "unanimidad" en una reunión que se ha alargado más de tres horas en Perpinyà.

Ahora será el turno de la militancia de la formación posconvergente, que deberá refrendar la ruptura en una consulta que se celebrará este miércoles y jueves, según explican fuentes del partido consultadas por EL PERIÓDICO. Precisamente el jueves, Sánchez está citado a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El consejo nacional de la formación se reunirá este martes para activar todos los mecanismos internos.

Durante la reunión de este lunes en Francia, el expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza da poco más de sí.

La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Cataluña, la delegación de competencias en inmigración no ha superado ni el primer trámite en el Congreso y el catalán sigue sin ser oficial en Europa. En la lista de pendientes también están las propuestas contra la multirreincidencia o las okupaciones, leyes que siguen en un cajón en el Congreso y a las que los alcaldes de la formación dan mucha importancia de cara a las municipales de 2027.

En las últimas horas el Gobierno hizo algunos movimientos para rebajar la tensión con sus socios: consiguió que Alemania firmara una declaración en la que se compromete a "abrir un diálogo" para avanzar en la oficialidad del catalán en la UE, aunque el gobierno de Friedrich Merz sigue sin ver clara la propuesta, y se abrió a estudiar la iniciativa de los posconvergentes para atajar la multirreincidencia. Pero nada de ello ha sido suficiente para convencer a Puigdemont.

La duda ahora está en como se plasmará esta roptura en el Congreso, porque ya hace tiempo que el partido liderado por Carles Puigdemont negocia "pieza a pieza" y no son pocas las iniciativas del Gobierno que han tumbado junto al PP y Vox.