El Gobierno quiere que los fiscales asuman la instrucción a partir de 2028 para que no afecte a ninguna causa actual

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley orgánica de enjuiciamiento criminal (LOECrim), que sustituirá al vigente, de 1882, en el que se han sucedido los cambios, y cuya principal novedad es que entregará la instrucción a los fiscales, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea y han intentado imponer sin poner tanto el PP como el PSOE cada vez que ha ocupado el palacio de Parcent.

La norma que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos pretende modernizar el sistema de justicia penal con la simplificación de los procesos, la regulación de nuevos instrumentos de investigación y prueba (ADN, Inteligencia Artificial, etc.) y el fortalecimiento de las garantías procesales de encausados y víctimas, según detalles del texto que aprobará el Consejo de Ministros trasladado a EL PERIÓDICO.

Pese a los intentos anteriores de que los fiscales asuman la instrucción está será la primera ley de enjuiciamiento criminal que llega al Congreso de los Diputados para su tramitación y cuenta con los trabajos realizados en los últimso 15 años. En 2001 el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal; en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un anteproyecto, cuya tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura. En 2012, lo hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Se prevé que entre en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha ni al actual fiscal general del Estado, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027 y que será juzgado por el Tribunal Supremo a partir de la próxima semana.

Principales cambios

Las novedades más destacables del nuevo proceso penal es que el fiscal se concentrará en la investigación, bajo el control de un juez de garantías. Finalizada la instrucción, un segundo magistrado (el juez de la audiencia preliminar) será el responsable de decidir si se abre el juicio oral. Si es así, un tercer juez juzgará los hechos.

Para Justicia, la reforma, que "orienta a los jueces a las funciones que les atribuye la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado desde una posición de neutralidad", extiende la forma de trabajar de la Fiscalía Europea y de la de Menores al resto de procedimientos.

El juez de garantías será el "garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación, como la duración de esta, el secreto de las actuaciones o, en general, cualquier medida de investigación que suponga una injerencia en esos derechos". De él dependerá la imposición de medidas cautelares, como la prisión, y quien resolverá los recursos interpuestos contra los decretos más relevantes del fiscal.

Pese a que se reducen los recursos, que antes resolvía la Audiencia Provincial, Justicia sostiene que el texto "refuerzan las garantías procesales de las partes": las de la persona encausada, al revisar de oficio cada seis meses las medidas cautelares impuestas, y las de la víctima, con especial "protección de los menores de edad, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad", incluye garantías previstas en el Estatuto de la Víctima.

Como la vigente es una ley decimonónica, la nueva regula nuevas herramientas en la lucha contra la criminalidad, como el análisis de marcadores de ADN, toxicología, huellas dactilares, evidencias digitales de dispositivos electrónicos, identificación biométrica remota, sistemas automatizados basados en inteligencia artificial, etc.

Acción popular

El proyecto de ley "regula y moderniza la acusación popular", en línea con lo manifestado por el Tribunal Supremo en varias sentencias, y deja fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. También fija en qué delitos se puede ejercer, como los corrupción, los delitos contra los derechos de los consumidores, los delitos de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal de partidos.

A petición del CGPJ y del Consejo de Estado, la nueva LOECrim incluye la regulación del procedimiento ante el tribunal del jurado, ya que se considera un sinsentido que se mantenga como una ley autónoma. La regulación se introduce intacta, con una única modificación: se excluye el allanamiento de morada del listado de delitos que pueden ser juzgados por un jurado, ya que, desde este mismo año, se tramita por juicio rápido.

Fiscalía más autónoma

El éxito de la reforma dependerá en gran medida de la autonomía de la fiscalía. La nueva ley de enjuicimiento criminal incluye una reforma del estatuto fiscal, en el que, para garantizar esa autonomía, el mandato del fiscal general del Estado pasa a ser de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora, cumpliendo así con las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea.

Además, se prohíbe de forma expresa que el Ejecutivo pueda remitir cualquier indicación al ministerio fiscal sobre asuntos concretos, y se prevé que las comunicaciones generales sean públicas y queden registradas. El fiscal general solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.

El nombramiento, ascenso y sanciones más graves quedan atribuidas al fiscal general y no al ministro de Justicia, como hasta ahora, aunque ya se hacían siempre a propuesta del primero. Lo que sí se refuerza es el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del cabeza del ministerio público si cuenta con el apoyo de, al menos, 3/5 partes de sus miembros.

El estatuto, que ha incluido las observaciones del Consejo de Estado, garantizará la transparencia en la designación del fiscal que debe hacerse cargo de una investigación, que será predeterminado internamente con un sistema objetivo, público, avalado por la Junta de Fiscalía y en el que el criterio principal será la cualificación jurídica y la especialización. La policía judicial dependerá funcionalmente del fiscal.