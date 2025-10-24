Montero llama a “intensificar el diálogo” con Junts tras su órdago sin aludir a una reunión de Sánchez con Puigdemont

Las relaciones entre el Gobierno y Junts están en un punto de inflexión ante la amenaza de los de Carles Puigdemont de romper definitivamente por el incumplimiento de acuerdos pendientes. Más allá del margen para desbloquear algunos de los compromisos firmados, Moncloa se guarda el comodín de una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Un compromiso que ha reiterado en diversas ocasiones el jefe del Ejecutivo y que este mismo jueves, ante el órdago de los posconvergentes, aseguró que se producirá “cuando toque”.

Se evita concretar el cuándo y el dónde a la espera de cómo evoluciona la crisis abierta con Junts, cuya dirección se reunirá el próximo lunes en Perpinyà para valorar si retira su apoyo y prevé someter la decisión a consulta de la militancia. Sin aludir a una reunión entre Sánchez y Puigdemont, la vicepresidenta primera María Jesús Montero ha hecho una llamada este viernes a “intensificar el diálogo”. Su receta, según reiteró durante una comparecencia ante los medios desde Sevilla, pasa por “diálogo, diálogo y más diálogo”.

La número dos del Gobierno y el PSOE reconoció que la relación con Junts no pasa por su mejor momento pero rebajó la incertidumbre al negar preocupación. “Nuestra preocupación no es más que incitar el apoyo de Junts y otras formaciones para hacer avanzar nuestro país, no tenemos más preocupación que esa”, replicó ante la posibilidad de que descabalgue la legislatura. Si bien admitió que algunos de los acuerdos pendientes de materializar con Junts, como la oficialidad del catalán en la UE o la delegación de competencias en inmigración a Catalunya “depende de terceros”. Pese a ello, dijo, estar “trabajando para que se puedan cumplir”.

Sobre a la delegación de competencias en inmigración, que no salió adelante tras unir Podemos sus votos a PP y Vox, en el Ejecutivo alegan que no pueden votar por sus socios. Con todo, dicen no renunciar a seguir intentándolo o buscar fórmulas alternativas a la proposición que tumbó el Congreso para avanzar en este asunto. Con Aliança Catalana amenazando su posición electoral en Catalunya, para Junts se hace urgente capitalizar algunas de estas medidas.

Sánchez ya desvinculó la pasada semana un encuentro con Puigdemont de la negociación de Presupuestos. “Nada que ver con los Presupuestos”, rechazó durante una entrevista en la 'Cadena Ser' para calificar su intención de celebrar un encuentro con el expresident en el “proceso de normalización” con Catalunya tras el choque institucional por procés. Un “reconocimiento de los interlocutores” políticos que, aseguró el jefe del Ejecutivo tajante, “lo voy a cumplir”. Ya durante su balance del curso político antes del parón estival reiteró esta intención, haciéndola extensible a líder de ERC, Oriol Junqueras.

Moncloa enmarcó el encuentro en Bruselas el pasado mes de septiembre entre Salvador Illa y Carles Puigdemont como un "paso más a la normalización política e institucional" y para abrir una etapa de "diálogo entre diferentes". Tras ello, el propio Sánchez reiteró que "me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", en referencia a los Presupuestos.

La disyuntiva de Sánchez o PP y Vox

En el Gobierno están expectantes ante los próximos pasos de Junts y combinan mensajes de tranquilidad con los de advertencia por los costes políticos que acarrearía una ruptura también para los posconvergentes. Principalmente porque convertiría a la formación de Carles Puigdemont en la responsable de entregarles las llaves de Moncloa a la derecha y la ultraderecha.

Parafraseando el aviso de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, de que habría llegado “la hora del cambio”, Sánchez replicó este jueves antes de participar en la reunión del Consejo Europeo que “cuando hablamos de cambios, puede haberlos para avanzar o para involucionar, para regresar no una hora atrás, sino 50 años atrás”. En esta línea, asoció al Gobierno de coalición con el “cambio para avanzar” para situar a Junts en la disyuntiva de apoyarlo o favorecer una “involución como plantean PP y Vox”.