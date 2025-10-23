El futuro del Gobierno
Junts convoca a la dirección el lunes para decidir si retira su apoyo a Sánchez
La convocatoria tiene por objetivo hacer balance del pacto de Bruselas y habrá turno abierto de preguntas para que todos los asistentes puedan expresar su opinión
Carlota Camps
Junts celebrará este lunes una reunión de la dirección en Perpinyà para decidir si retira su apoyo a Sánchez, según ha podido saber El Periódico. La convocatoria tiene por objetivo hacer balance del pacto de Bruselas y habrá turno abierto de preguntas para que todos los asistentes puedan expresar su opinión y hacer propuestas sobre como proceder. El encuentro empezará a las 10 de la mañana en el 'coworking' Les 5 Éléments, situado en las afueras de este municipio francés, y posteriormente, sobre las cinco de la tarde, se hará una comparecencia pública para explicar la decisión tomada.
La cita llega después de que la líder del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtiera a Sánchez de que se acerca "la hora del cambio" y de los avisos lanzados desde agosto por el líder de la formación, Carles Puigdemont, de que este otoño pasarían cosas.
Dos años después de la investidura, los posconvergentes consideran que las negociaciones abiertas con el PSOE no han dado los frutos esperados. La ley de amnistía no ha permitido el regreso de Puigdemont a Cataluña -y Sánchez aún no se ha reunido con él-, el catalán no es oficial en la Unión Europea y el Congreso -por el rechazo de Podemos- tumbó la propuesta estrella de los posconvergentes: la delegación de competencias en inmigración.
Además, propuestas hechas por los posconvergentes en el Congreso para desalojar los okupas en 48 horas o para atajar la multirreincidencia siguen en un cajón, lo que inquieta a algunos alcaldes que ven con preocupación la posible subida de Aliança Catalana en las próximas elecciones municipales. Justamente, Puigdemont se reunió el pasado lunes con una representación de ellos, un encuentro que se saldó con un comunicado en el que los posconvergentes advertían de los incumplimientos de los pactos sellados con el PSOE en estas dos materias.
El partido no ha concretado aún de qué forma podría materializarse la ruptura. Por ahora, sus dirigentes evitan cerrar la puerta a ningún escenario, tampoco al de respaldar una eventual moción de censura "instrumental" con el único objetivo de convocar elecciones anticipadas, siempre que el candidato no sea el popular Alberto Núñez Feijóo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza
- Los Euromillones dejan 156.000 euros en Ibiza
- Cuatro premiados que «son un ejemplo que inspira» a Ibiza y Formentera
- Una persecución temeraria en Ibiza acaba con la detención de un prófugo por violencia machista
- Armin Heinemann: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»
- Tres horas para liberar el dedo de un niño de una bici estática: el curioso servicio de los bomberos de Ibiza
- El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal