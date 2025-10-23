Bolaños acude al Vaticano con las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el aire

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones con la Iglesia, acudirá este viernes al Vaticano por primera vez desde que el pasado 8 de mayo fue elegido León XIV como nuevo Papa. La cita, según ha confirmado EL PERIÓDICO, será con el secretario general de la Santa Sede, Pietro Parolin, con quien el ministro de Presidencia y Justicia llegó a un acuerdo hace ahora siete meses para desbloquear la resignificación de Cuelgamuros, a cambio de no conllevar una desacralización completa del monumento franquista y permitir la permanencia de los monjes benedictinos. La principal carpeta que ha quedado pendiente tras la muerte del papa Francisco es la de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia.

Frente a resistencias de la Iglesia en España a asumir las condiciones del Ejecutivo para hacerse cargo de las compensaciones económicas, el anterior Papa contribuyó a impulsar las indemnizaciones y en el Ejecutivo apuestan por seguir empujando esta línea de diálogo y colaboración. Para ello, la mediación del Vaticano es imprescindible.

El Gobierno viene trabajando casi desde el arranque de la legislatura en un acuerdo sobre el régimen de compensaciones a través de un órgano mixto Iglesia-Estado. La pretensión es que se cuente con las propias víctimas, tenga procesos seguros y respetuosos y pueda decretar compensaciones obligatorias a cargo de la propia Iglesia.

De forma paralela, la comisión creada por los obispos para ejecutar el Plan de Reparación Integral ha recibido en el último año un total de 89 solicitudes de reparación integral por parte de víctimas de la pederastia en la Iglesia, de las que se ha resuelto 39. La propuesta de indemnización es de entre 3.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad.

El Consejo de Ministros ya aprobó en marzo del pasado año un informe para dotar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones aún en los casos prescritos penalmente. Hace unas semanas el Congreso desbloqueó la ley para que no prescriba la violencia sexual en los menores poniendo fin al plazo de enmiendas y empujando su tramitación tras casi un año.

Desde la Conferencia Episcopal se replicó entonces que "no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales". Sobre el texto del proyecto criticaron que "parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado".

Posible visita a España y Portugal

En el aire también está una hipotética visita del Papa a España y Portugal en 2027, coincidiendo con el Año Santo Jacobeo en Santiago de Compostela y el 110 aniversario de las Apariciones de Fátima. Una posibilidad que viene señalándose repetidamente en la prensa lusa y que se ha alimentado desde la Xunta de Galicia, pero sin confirmación por parte del Vaticano. En el Ejecutivo central ratifican igualmente que no hay ninguna confirmación sobre una posible aún.

“Diciéndolo en tono jocoso, es que el Papa no tendría excusa para no venir. Es el gran centro de peregrinación de la cristiandad, con cientos de miles de personas”, sostenía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una entrevista concedida a 'Europa Press' el pasado mes de agosto tras publicarse varias informaciones en prensa lusa que daban por hecho la visita. Una cuestión que el presidente gallego admitió tener hablada ya con el arzobispo compostelano, monseñor Francisco José Prieto. El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su reciente reunión con el Papa León XIV, aprovechó para invitarlo a visitar Barcelona y la Sagrada Família el próximo año, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Por ahora, el único dirigente político en ser recibido en audiencia por el Pontífice.