Estados Unidos
Trump critica de nuevo a España por no aumentar el gasto en defensa: "No juega en equipo"
En una intervención junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario, dice que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España"
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a España de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa como el resto de miembros de OTAN.
En una intervención en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España", pero confió que el aumento del compromiso español es algo que Rutte, "puede resolver fácilmente".
El mandatario se volvió a referir al acuerdo alcanzado entre la OTAN y España el pasado verano, tras la cumbre del bloque, para dedicar un máximo del 2,1 % de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5 %, impulsado por Trump.
Trump aseguró que tiene "un gran relación con los países de la OTAN", después de que en junio acordaran aumentar el gasto en defensa hasta 2030 del 2 % al 5 %, "con la excepción de España".
"Todos los demás están (comprometidos) al 100 %", añadió Trump, quien consideró que el acuerdo de aumento de gasto en defensa en el seno de la OTAN fue "una gran concesión".
En los últimos días, el mandatario aseguró que España debía recibir "una reprimenda" por no cumplir con sus objetivos y hasta sugirió expulsarles de la organización e imponerle aranceles.
