Una jueza abre causa a Cerdán por "faltar a la verdad" en el Senado sobre su relación con Koldo

La jueza de instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, ha admitido a trámite una querella por falso testimonio que la organización Hazte Oír presentó contra el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán por haber presuntamente "faltado sustancialmente a la verdad" sobre su relación con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en la comisión de investigación del Senado.

Según el auto de apertura formal de la investigación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, existen indicios "de que hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado" por los senadores que resultaría "patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil" sobre sus contactos con Koldo. En la comisión de investigación, donde el presidente del Gobierno está citado el próximo 30 de octubre, el que fuera secretario de Organización del PSOE limitó sus contactos con el asesor a unas cuantas ocasiones, cuando los dispositivos incautados a Koldo revelan una relación más estrecha.

El juzgado está a la espera de que el Congreso le confirme que Cerdán ya no es aforado tras haber renunciado a su acta de diputado, una petición que realiza en el mismo auto, que tiene fecha del pasado 15 de octubre. De momento no se ha practicado diligencia alguna, a la espera también de que el querellante preste fianza, que se ha fijado en un total de 3.000 euros.

El Código Penal contempla en su artículo 502.3 que el que "convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

Interrogatorio en el Senado

Así, la resolución detalla algunas de las preguntas formuladas, que a juicio de la jueza "eran claras". Se le preguntó a Cerdán si contactó con Koldo García de 2021 a 2023, si tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas o si dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas.

Igualmente, se le inquirió: ¿Tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?". Agrega la juez que "las respuestas del querellado también fueron claras": "No, a todas las preguntas", a pesar de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "revelaría lo contrario".

El diputado del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, en el Senado. / Fernando Sánchez - Europa Press

"Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta" con Koldo, precisa.

Para la magistrada, un archivo de la querella en estos momentos "resultaría precipitado", a la vista de que esa "desviación" en el relato de Cerdán "resultaría patente y manifiesta", "faltando en su testimonio". Cerdán, investigado por el Tribunal Supremo por jugar un "papel principal" junto a Koldo García y el exministro José Luis Ábalos una presunta trama de adjudicación irregular de obra pública a cambio del cobro de comisiones, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. El magistrado del alto tribunal Leopoldo Puente tiene previsto resolver una última petición de libertad presentada el pasado viernes.