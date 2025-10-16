Tensión y cargas policiales por la presencia del agitador Vito Quiles en la Universitat Autònoma de Barcelona

Tensión, lanzamiento de objetos y cargas policiales en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ante la convocatoria de un acto con presencia del agitador y comunicador de extrema derecha Vito Quiles, que una hora más tarde de la hora prevista finalmente se ha dejado ver en la Facultad de Veterinaria, lejos de la plaza Cívica, donde estaba convocado el acto y donde se han registrado tensos enfrentamientos entre partidarios y detractores.

Quiles ha aparecido finalmente rodeado de guardaespaldas y ha mantenido un fugaz encuentro con estudiantes.

En la plaza Cívica de la universidad se ha concentrado un nutrido grupo de manifestantes en contra de la presencia de Quiles y, a unos metros de distancia, se ha reunido otro, mucho menos numeroso, de partidarios y miembros de la organización constitucionalista S'ha acabat!. Ambos bandos se han increpado y ha habido lanzamiento de huevos, tomates y otros objetos, momento en el que agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han intervenido para separarlos. Más tarde, los mossos han tenido que volver a intervenir, esta vez con golpes de porra, para separar de nuevo a los dos grupos enfrentados.

Desde la universidad han estado pendientes de la llegada de Quiles para comunicarle que no puede realizar ningún acto porque no ha pedido permiso, como ya le habían comunicado por correo electrónico. Sí había pedido autorización para realizar un acto, sin concretar de qué tipo, la entidad S'ha acabat, pero no se le había concedido, ya que la universidad alega que este jueves hay muchos actos convocados en la UAB y no era viable.

Segunda intervención

Tras los primeros momentos de tensión en la plaza Cívica, los mossos han conducido al grupo de concentrados en contra de Quiles, que llevan banderas independentistas, a un lateral de la plaza Cívica, justo frente a la biblioteca de Comunicación, y se han llevado fuera de esta zona al grupo de partidarios del agitador.

Más tarde, este grupo de partidarios se ha desplazado hasta la facultad de Periodismo y se ha concentrado en el exterior. Acto seguido han aparecido un grupo de una veintena de personas vestidas de negro, con banderas de Palestina y botes de humo y se han producido carreras en todos los bandos. Ante esto, los Mossos han intervenido y han realizado un nuevo cordón policial para separar nuevamente a los dos bandos. La concentración se ha trasladado así de la plaza Cívica a esa zona de la facultad de Periodismo, mucho más estrecha y con los dos grupos más cercanos.

Sin autorización

Pese a no haber recibido ninguna solicitud, Quiles comunicó este miércoles que mantenía la visita a la UAB –con la que dice iniciar un recorrido por distintos campos españoles con encuentros al estilo Charlie Kirk– con la que pretendía “mostrar la degradación” de la universidad y señalar “locales ocupados por grupos de extrema izquierda” y pintadas “separatistas y marxistas”.

Según fuentes de la UAB, la universidad nunca ha tenido constancia de la intención de Vito Quiles de celebrar un acto en el campus –más allá de lo anunciado en redes por parte del comunicador–, pues no han solicitado en ningún momento permiso para realizarlo por las vías habilitadas. S'ha Acabat!, organización constitucionalista organizadora de la actividad, ha respondido alegando que ellos han solicitado el permiso para realizar el acto y este ha sido denegado por la universidad, cuando en realidad, según la UAB, el único permiso solicitado ha sido para acceder a un espacio con la intención de dar a conocer a los estudiantes “su asociación y sus objetivos”. En ningún momento se ha mencionado la presencia de Vito Quiles y el permiso se ha denegado por la falta de espacios hábiles en la franja horaria solicitada.

El gabinete de prensa se ha puesto en contacto por correo con Quiles, quien les ha acusado de tratar de impedir su presencia, para pedirle pruebas de su solicitud de un espacio para el evento. En caso de no haberlo solicitado, le han pedido que “se abstenga de realizar ninguna actividad en el campus de la UAB” por no tener “autorización explícita”. El correo electrónico, afirman, nunca ha tenido respuesta por parte del comunicador.