El Congreso conmemorará la muerte de Franco con música, una acróbata y discursos de Carrillo, Tierno Galván y Roca

En el marco del plan que anunció Pedro Sánchez para conmemorar este 2025 los 50 años desde la muerte de Franco, el Congreso está preparando un acto para el próximo 20 de noviembre, fecha en la que falleció el dictador en 1975. Según fuentes de la presidencia de la Cámara Baja, se celebrará un evento dentro del hemiciclo en el que participarán una pianista, una cantante, una acróbata y habrá actores que interpretarán discursos de algunos de los políticos más conocidos de la Transición española: Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván o Miquel Roca.

Tras cincuenta años de la muerte de Franco, la intención del Congreso es recuperar los discursos que se produjeron en el hemiciclo sobre todo en el año 1977, un año antes de la aprobación de la Constitución española, con 'Memoria en escena'. Según explican las mismas fuentes, el acto tendrá lugar en el hemiciclo y se reproducirán los discursos de algunos de los parlamentarios más relevantes. Además, los intérpretes también recuperarán algunas de las anécdotas que contaron estos políticos sobre cómo encararan el franquismo.

Todo esto estará acompañado por una pianista, una cantante y una acróbata que también interactuarán con el resto de actores. El acto se celebrará el mismo 20 de noviembre, a las 18:00 horas, cuando se cumplen los 50 años desde la muerte de Franco. Así, volverán al hemiciclo las palabras del que fuera líder del PCE Santiago Carrillo, del socialista Enrique Tierno Galván y del convergente Miquel Roca, entre otros.

A esto se suma que el próximo 30 de octubre, con motivo de la celebración al día siguiente del día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, el Congreso realizará otro acto en el que debatirán la escritora Aroa Moreno y el periodista Roger Mateos. Ambos rememorarán los últimos fusilamientos del franquismo, un asunto sobre el que versan sus últimos libros: 'Mañana matarán a Daniel', de Moreno, y 'El verano de los inocentes', de Mateos. Además, también participará el cantautor Pedro Pastor.

Antos anteriores

La realización del acto interpretado va en la línea de otros eventos realizados por la Cámara Baja. Hace unas semanas se realizó un fragmento de la obra teatral ‘Victoria viene a cenar’ para celebrar la colocación de un tondo (composición pictórica realizada en forma de disco) de Clara Campoamor, el primer retrato de una diputada mujer que se cuelga en el vestíbulo del Palacio de las Cortes.