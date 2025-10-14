POLÉMICA
Ayuso cumplirá con la ley pero rechaza las lecciones de "machito" de Sánchez sobre el aborto
La presidenta madrileña insiste en que no "señalará" a ningún medico objetor: "Quien quiera estar en un registro se apuntará, y quien no no se apuntará"
Víctor Rodríguez
Nuevo envite en la polémica en torno al aborto y la elaboración de un registro de médicos objetores en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su gobierno cumplirá con la ley pero que no "señalará" a ningún profesional. "Voy a aplicar la normativa como lo he venido haciendo hasta el momento, y, por tanto, no va a haber listas negras", ha asegurado. "Vamos a trabajar como hemos hecho siempre para que el anonimato de los médicos esté protegido. Quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha, se apuntará, y quien no, no se apuntará".
La presidenta madrileña ha sido particularmente dura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de dirigirse a ella en tono "machito" sobre el asunto y de creerse "Dios" para hablar "con esa frivolidad" en nombre de la vida.
"Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida", ha señalado. "He sufrido dos veces la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", se ha preguntado. "Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? En España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo", ha aseverado.
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- La alerta naranja se adelanta a las 14 horas en Ibiza y Formentera
- Ibiza sufre el tercer día de tormenta antes de otra semana complicada
- Ibiza se protege ante nuevas inundaciones: obras en el torrente de sa Llavanera
- Educación pide a los padres que recojan a sus hijos de los colegios de Ibiza y Formentera antes de las 12 horas por la alerta naranja
- Ni la dana ni las advertencias institucionales aguan los cierres en las discotecas de Ibiza
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- Efectos de la dana en Ibiza : pasos a seguir si te quedas sin luz