El Gobierno atrae a Podemos al bloque de la investidura y aprueba el embargo a Israel y la ley de Movilidad

El Gobierno ha logrado darle la vuelta a las votaciones de esta semana. El Ejecutivo arrancó el pleno el martes con la previsión de afrontar dos nuevas derrotas. Podemos, una de las piedras en el zapato de PSOE y Sumar, llevaba días amenazando con sumar sus votos a PP, Vox y UPN para tumbar el real decreto de embargo a Israel por ser "ineficaz" y la Ley de Movilidad Sostenible por ser "incoherente" con algunos de los proyectos impulsados por el Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo ha logrado arrastrar a Podemos al bloque de la investidura y sacar adelante ambas iniciativas. La primera, con el 'sí' de los morados (178 a favor, 169 en contra y una abstención) y la segunda, con su abstención (174 a favor, 170 en contra y 4 abstenciones) a cambio de reforzar la protección ambiental en la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat.

Tras un mes de septiembre desastroso para PSOE y Sumar en el que perdieron tres leyes, los dos partidos del Ejecutivo han salido triunfales de la sesión plenaria, con las dos grandes iniciativas a debate aprobadas. Podemos, el gran obstáculo de esta semana, ha acabado cediendo en sus negociaciones con el Ejecutivo y, pese a las duras críticas lanzadas contra las dos medidas, han terminado facilitando la aprobación de ambas. Además, la ausencia del diputado del PP y miembro de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, por estar de luna de miel daba aire al Ejecutivo, aunque finalmente un parlamentario del PNV tampoco ha votado, lo que ha compensado la balanza.

No obstante, con unas mayorías tan ajustadas, en el Ejecutivo de coalición han preferido por negociar hasta el último momento para tratar de recuperar la cohesión de la mayoría parlamentaria que lo sustenta tras unos meses complicados. Los primeros frutos de esas conversaciones han llegado cerca del mediodía. Tras más de una semana manteniendo la tensión, los de Ione Belarra han anunciado su voto a favor del "decreto fake" de embargo para no ser "la excusa del PSOE para no hacer nada".

El acuerdo

Con la Ley de Movilidad se han hecho de rogar hasta el último minuto para acabar absteniéndose gracias a un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transporte para reforzar la protección ambiental en la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat. Belarra ha asegurado que el pacto conlleva "posponer las obras de ampliación del aeropuerto hasta el año 2031" al no incluirlo en el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III), algo que considera una "noticia sin precedentes". Paralizar las obras de esta infraestructura, así como las del puerto de Valencia, eran las condiciones impuestas por los morados para permitir la tramitación de la norma.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado que el pacto incluya retrasar ninguna obra, ya que el DORA III no contemplaba el inicio de las obras. "No supone ninguna variación de los plazos", ha aseverado en una rueda de prensa al finalizar el pleno. En este sentido, Puente ha explicado que este documento contiene la elaboración del plan director para la ampliación del aeropuerto, su evaluación ambiental, la justificación de obra de interés público, la redacción del proyecto y las obras de naturaleza ambiental o de naturalización y, estas últimas, sí se permiten en el acuerdo con los morados. "No hay ninguna variación", ha insistido.

Puente sí que ha defendido que el pacto refuerza "los parámetroa ambientales" del proyecto al incrementar los requisitos para llevar a cabo la ampliación con la "introducción de un informe que permita que el plan director del aeropuerto cuente con todos los avales" del acuerdo FITFOR55 de la Unión Europea.

Giro radical

Menos han sido las explicaciones de Podemos para cambiar el sentido de su voto en el real decreto de embargo. Los morados llevaban días denunciando la "ineficacia" de la norma y exigían al Ejecutivo que retirara el texto y aprobase uno nuevo en el Consejo de Ministros. Finalmente, con todo el bloque de la investidura a favor y varios organizaciones propalestinas exigiendo la convalidación de la norma, los de Belarra se han decantado por el 'sí' alegando que esta es "la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel". Además, han sostenido que no quieren ser la "excusa" del Gobierno "para no hacer nada".