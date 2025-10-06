La Fiscalía investiga la denuncia del Defensor del Paciente de Andalucía por los fallos en el cribado del cáncer de mama en la comunidad

La Fiscalía andaluza tiene conocimiento de la denuncia del Defensor del Paciente por los fallos en el cribado del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde la pasada semana. La asociación pedía que se investigara si había delito en la actuación del organismo público por una posible "dejación de funciones".

Ahora, según confirman fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía a este periódico, el fiscal al que le ha sido encargado el caso tendrá que examinar los hechos denunciados por la asociación. Según El Defensor del Paciente, la no actuación del SAS ha puesto en "grave riesgo" a las mujeres afectadas. Además, creen que el número aún "puede agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía".

La asociación entiende que "cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas sólo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública".

En todo caso, una vez estudie los hechos, la Fiscalía tendrá que decidir si ve indicios de delito y, en su caso, en qué tipo penal encaja. Si por el contrario no los ve, pedirá el archivo de la denuncia por no ver responsabilidad alguna del SAS en lo ocurrido.

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha asegurado a El Correo de Andalucía que, tras conocerse esta noticia, enviarán al Ministerio Público testimonios de mujeres que se han puesto en contacto con la asociación. Enviarán cinco nuevos para empezar, aunque ya han llamado más de una decena de afectadas.

Flores insiste en una "dejación de funciones". "La falta de comunicación es un delito, porque hay que hacer pruebas. Se han quedado sin comunicación y sin saber si lo que tenían era grave", resalta antes de insistir: "La dejación de funciones de la administración es clarísima".

Además, la presidenta del Defensor del Paciente se ha mostrado enfadada por las palabras de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, que denunció nada más conocerse la noticia "instrumentalización política". "La sanidad no tiene nada que ver con la política. Aquí no nos casamos con nadie".

Para ejemplificarlo, Flores pone el foco en tres comunidades. "La sanidad va en bancarrota de manera estrepitosa y Madrid y Andalucía son claros ejemplos. Es de asustarse. Pero este tipo de cosas no son una exclusividad de Andalucía o Cataluña, que hay que ponerla en el punto de mira".