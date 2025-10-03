Yolanda Díaz reivindica como propio el blindaje constitucional del aborto y pide al PSOE votar su ley en el Congreso

Yolanda Díaz se reivindica frente al PSOE y recuerda que la última medida anunciada por Pedro Sánchez, el blindaje del aborto en la Constitución, es en realidad una propuesta con la marca Sumar. Hace un año y medio, el socio minoritario del Gobierno presentó una iniciativa en el Congreso para este fin, y ahora reclaman que sea su propuesta la que se vote en sede parlamentaria. Un intento de capitalizar el último anuncio de los socialistas.

"El aborto tiene que estar blindado en la Constitución. Ya presentamos la propuesta, es hora de votarla en el Congreso", advirtió Yolanda Díaz en las redes sociales, adjuntando las informaciones publicadas en marzo de 2024, cuando presentaron su reforma constitucional en este sentido. La vicepresidenta segunda del Gobierno recuerda así que la medida anunciada por el presidente tiene en realidad el sello de Sumar y pide que sea su reforma la que esté en el centro del debate, y no la socialista. Un intento de reforzarse en su papel de socio minoritario del Gobierno, después de que Sánchez ha haya achicado el espacio a su izquierda este inicio de curso, cuando le ha arrebatado la bandera de Gaza y la causa palestina.

En el mismo sentido se pronunció la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que recordó también que "en marzo de 2024 presentamos una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución" y que "desde entonces, estamos trabajando para ello". En este punto, daba la bienvenida a los socialistas, recordando que no siempre fueron partidarios de esta medida: "Nos alegramos de que el PSOE por fin lo vea como nosotras. Tiene nuestra propuesta encima de la mesa", insistió, en el mismo sentido que Díaz a invitando al PSOE a unirse a su reforma registrada en el Congreso.

Cuando Sumar anunció su reforma constitucional hace un año y medio, la ministra de Igualdad Ana Redondo había descartado emprender una legislación en este sentido, asegurando que "una reforma constitucional que afecte a los derechos fundamentales es una reforma agravada que exige unos consensos anchísimos que ahora no se están produciendo". Unos consensos que tampoco se producen a día de hoy y que sin embargo esta vez no han impedido a Sánchez lanzar la propuesta.

El presidente de Gobierno anunció este viernes que presentaría una propuesta de reforma de la Constitución para incluir el aborto. La medida necesitará de una mayoría cualificada de tres quintos para aprobarse, algo que necesitaría del apoyo del PP. Una reforma que Sánchez saca ahora a la palestra después de la polémica generada por la medida del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida de obligar a ofrecer información en los centros de salud sobre las consecuencias de abortar, incluyendo un cuestionado "síndrome post aborto". Moncloa busca ahora capitalizar esta polémica, advirtiendo que el Gobierno central contrarrestará estas medidas, y el propio presidente se mostró como garante de que no se aplicaran estas propuestas.