El PP tacha de "cortina de humo" la reforma de la Constitución que plantea el Gobierno para blindar el aborto

El PP da un portazo a la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto. Los populares han salido en tromba este viernes para denunciar que se trata de una "cortina de humo" lanzada por Pedro Sánchez para tapar los presuntos casos de corrupción que le asedian. Además, han dejado claro que el aborto ya es un derecho consolidado en España y que, por tanto, no es necesario incluirlo en la Carta Magna. Sin el respaldo del PP, el Ejecutivo y sus socios, que suman 178 diputados, se quedan muy lejos de los 210 parlamentarios requeridos en el Congreso para modificar la Constitución.

La línea argumental de los populares ha sido arremeter contra el "oportunismo político" del presidente del Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado que el anuncio no es más que otro "conejo de la chistera" que se saca Sánchez para desviar la atención y "tapar sus propias debilidades". No ha sido el único. El vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha dicho que no le va a "comprar la película" a Sánchez. "No puede hablar de modificación de la Constitución quien la incumple permanentemente", ha dicho.

La primera reacción de los populares, en la misma línea, ha llegado desde la cuenta oficial del partido en la red social X, antes Twitter: "Ni todo el humo del mundo va a tapar los escándalos de tu mujer, tu hermano, el fiscal, tus socios, tus compañeros del Peugeot y tus confidentes en la cárcel". Unas palabras que iban acompañadas de un mensaje del propio Sánchez en el que acusa a los populares de "fundirse con la ultraderecha" tras aprobar una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que obliga a los trabajadores municipales a informar a las mujeres que deseen abortar de la existencia de un supuesto "trauma post aborto".

Las palabras de los populares dejan claro que no respaldarán la iniciativa del Gobierno, por lo que será imposible reformar la Constitución, ya que son necesarias tres quintas partes del Congreso y el Senado. En la Cámara Baja, el Ejecutivo y sus aliados solo suman 178 diputados y en la Cámara Alta es el PP quien tiene la mayoría absoluta, por lo que sin su apoyo resultará imposible. No obstante, Bendodo ha defendido que "el derecho al aborto existe en España, está regulado y está naturalizado en el conjunto de la sociedad".

Además, ambos dirigentes han aprovechado para arremeter contra el Gobierno y el PSOE por los efectos que tuvo la ley del 'solo sí es sí', por los fallos en la gestión de los datos de las pulseras antimaltrato o por los audios en los que el exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, hablaba sobre prostitutas. "Y ahora vienen a dar lecciones a las mujeres... ¡Venga hombre!", ha dicho Bendodo, mientras que Tellado ha asegurado que no van a recibir lecciones del ejecutivo "que más daño ha causado a las mujeres en España".