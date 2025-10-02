Sánchez arremete contra el plan de Madrid para informar del ‘síndrome post-aborto’: “El Gobierno garantizará este derecho”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de “extraordinariamente grave” la decisión aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de Vox, para informar, “de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto a través de las diferentes áreas implicadas”. Un supuesto trauma que relaciona el aborto con el alcoholismo o la anorexia y que el ministerio de Sanidad ha descalificado por no tener base científica, avanzando su intención de recurrirlo judicialmente.

“El Gobierno de España será garante de que este derecho se preserve y no sea menoscabado por la acción de ayuntamientos por su sectarismo”, ha asegurado Sánchez en declaraciones a los medios desde Copenhague, antes de participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Una medida que ha identificado con una “regresión de derechos fundamentales, como son los derechos de las mujeres”.

Sánchez ha extendido “más allá del Ayuntamiento de Madrid” estos recortes en derechos en las instituciones gobernadas por el PP con el apoyo de Vox. Por ejemplo, según denunció, derivando a clínicas privadas” a las mujeres que busquen abortar, habitualmente fuera de las comunidades autónomas donde residen.

El PSOE madrileño también anunció este miércoles medidas legales contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid. El secretario general de la formación y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López tachó la iniciativa de “aberrante” y subrayó que PP y Vox “ya se confunden y son absolutamente indistinguibles”.

El Ejecutivo ya mantuvo durante la anterior legislatura un choque con el gobierno de Castilla y León por un protocolo para evitar abortos. El plan consistía en la derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", como fórmula para prevenir abortos, además del ofrecimiento de una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.