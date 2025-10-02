El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa

El juez Peinado pretende llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por todos los delitos que le imputa, y no sólo el de malversación de caudales públicos. En un auto dictado este jueves al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acumula a los trámites que inició la semana pasada para colocar a la esposa de Pedro Sánchez ante un tribunal del jurado las diligencias de la pieza principal, en la que está imputada por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.

La presunta malversación que ya se decidió que fuera ante un jurado, y que motivó una comparecencia el pasado sábado a la que Gómez no acudió y fue representada por su abogado, se refiere a la posible labor privada de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer del presidente que codirigió en la Universidad Complutense.

Ahora, el juez inicia los trámites para que en el mismo procedimiento ante ciudadanos corrientes, legos en justicia, se llegue a juzgar a Gómez también por tráfico de influencias y presunto delito de corrupción en el sector privado, en relación con las adjudicaciones obtenidas por el empresario Juan Carlos Barrabés, al que recomendó desde la citada cátedra. Los dos delitos restantes, por presuntos apropiación indebida e intrusismo, están relacionados con la creación del software para el citado curso universitario.

Nueva citación ante el juez

Al igual que hizo la semana pasada cuando inició esta vía procesal, el juez vuelve a convocar a Begoña Gómez, al resto de investigados y a las partes el próximo lunes, 6 de octubre, a las 17.30 horas para comunicarle esta decisión. "Cítese a los investigados en debida forma, haciéndole saber que deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado", añade en la resolución.

Acusaciones populares personadas en este procedimiento como es Iuistitia Europa se han apresurado a valorar el último movimiento del juez Peinado. Según el letrado Luis María Pardo, en el auto de este martes se mencionan presuntos delitos, como el de tráfico de influencias, que está expresamente incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado. "La mera existencia de una acusación por este delito obliga a que el caso sea visto por un jurado", aduce.