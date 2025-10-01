El Ayuntamiento de Madrid informará sobre el "trauma post-aborto" en sus espacios de salud e igualdad

Carla Toscano de Balbín, portavoz del Grupo Municipal Vox, ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que "proporcione información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto" a través de las diferentes áreas implicadas. El PP la ha aprobado en el Pleno con una enmienda in voce.

Antes de dar luz verde a esta iniciativa, los populares enmendaron la propuesta cambiando la palabra "síndrome" por "trauma". También han añadido que esta información debe estar "previamente estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid". Además, deberá estar "permanentemente visible en los centros municipales de Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, SIAM, Samur Social y centros de servicios sociales", tanto en cartelería y folletos informativos como en las páginas web oficiales.

En su discurso, José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas, Familia e Igualdad, ha proclamado a su partido como el del "sentido común": están "a favor de la vida" pero cualquier medida la harán "en el marco de la ley". Con todo, ha defendido que el aborto ni es "un logro de la sociedad" ni "un derecho fundamental", sino que "es un fracaso".

Una decisión "difícil"

Este discurso se ha encontrado con una fuerte oposición de la izquierda. La socialista Meritxell Tizón ha ironizado sobre cómo escuchar a Toscano le recordó a una "película del No-Do sobre la Sección Femenina". Algo que, lejos de parecerle gracioso, le ha provocado "escalofríos".

"Tomar la decisión de interrumpir el embarazo no es fácil para nadie. Una mujer no se levanta un día y dice alegremente: 'Voy a ir a abortar'. Es una decisión compleja y a la que estoy segura de que todas preferiríamos no tener que enfrentarnos", ha señalado. Pero los motivos que llevan a hacerlo son demasiado "personales" como para que las mujeres reciban información a base de "juicios de valor" o "moralinas".

Tizón ha terminado su intervención citando a la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, quien asegura que "cada vez que se discute el derecho al aborto, se discute en realidad si las mujeres podemos decidir sobre nuestro destino". "Y nuestro cuerpo es el primer paso para ser dueñas de nuestra vida", ha añadido.

Sin diagnóstico médico

El síndrome post-aborto no es un diagnóstico médico reconocido por la comunidad profesional de la salud mental, como ha recordado Carolina Elías, concejala de Más Madrid. "La investigación actual no respalda la idea de un síndrome específico, y señala que los riesgos para la salud mental están más relacionados con embarazos no deseados que con el aborto en sí", ha señalado.

La concejala ha citado un estudio publicado en julio de este año en la revista The Economic Journal que demuestra los efectos positivos en las mujeres que han podido "beneficiarse de la ley del aborto". Ha mencionado, por ejemplo, la reducción de los matrimonios forzados por embarazos no deseados y, por tanto, de divorcios; una mayor probabilidad de que terminen sus estudios de secundaria en comparación con las que no han tenido acceso a un aborto legal; o un mayor grado de felicidad y satisfacción con sus vidas al final de la vida fértil.

En definitiva, el trabajo dibuja un escenario en el que el aborto legal se traduce en mujeres más felices y matrimonios más prósperos, y niega una caída fuerte de la natalidad, aunque sí constata un retraso en ella.