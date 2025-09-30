Presupuestos
El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE
EP
El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.
Al respecto, ha comentado que su formación tiene "muchas prioridades" de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura "muy exigente".
"Pero si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón", ha lanzado durante una rueda de prensa en el Congreso. Así, ha argumentado que la misma postura tiene respecto al presidente de Aragón en caso de que no sea capaz de sacar cuentas públicas autonómicas el año que viene.
También ha reflexionado que la izquierda tiene que "transformar la realidad" y que "aguantar por aguantar" en el Gobierno ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser "plantar cara a la ultraderecha" y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE.
Precisamente este lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban los Presupuestos autonómicos para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones".
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Condenados tras salir de Ibiza con un velero a por 5.000 kilos de droga
- Espectacular robo en Ibiza: un encapuchado persigue a un hombre, le roba en un taxi y sale huyendo
- Aquí estarán las nuevas farmacias de Ibiza
- Un fontanero autónomo de Ibiza gana a la Seguridad Social y recupera su pensión de incapacidad
- Los socorristas 'cierran' las playas de Ibiza para denunciar la precariedad y los sueldos bajos
- Cambio de tiempo en Ibiza: la Aemet advierte de lluvias intensas para el inicio de esta semana
- Una lancha embarranca en una playa de Ibiza llena de bañistas