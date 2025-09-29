Enfrentamiento en la derecha
Vox acusa a Feijóo de impostar su discurso en inmigración
Los de Abascal aseguran que el endurecimiento del discurso del líder de la oposición se debe únicamente a las encuestas
Las hostilidades entre el Partido Popular (PP) y Vox no cesan. Los de Santiago Abascal parecen dispuestos a romper todos los puentes con Alberto Núñez Feijóo, más aún después del giro del líder de la oposición en materia migratoria, donde ha endurecido su discurso, como evidencia el documento presentado este domingo en Murcia, y firmado por todos los presidentes autonómicos del PP.
Si el domingo Abascal acusó a Feijóo de unirse "a la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones", tras haber dicho que la propuesta de Vox es considerar a los inmigrantes como "delincuentes por defecto" o incluso querer "echarlos a todos al mar", el portavoz de la Ejecutiva de la formación, José Antonio Fúster, incidió este lunes en esa línea acusando al líder de los populares de haber impostado su discurso en esta materia por mera conveniencia. "¿Qué ha cambiado, para que el Partido Popular escenifique y se lance de nuevo a estafar a sus potenciales votantes? ¿Una caída del caballo? ¿Un golpe en la cabeza? No, las encuestas", aseveró al respecto.
Noticia en elaboración.
