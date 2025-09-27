La gestión de Igualdad en la crisis de las pulseras suma un nuevo golpe a la bandera feminista del Gobierno

El voto femenino fue uno de los principales graneros electorales del PSOE en las últimas elecciones generales. Un apoyo que ha ido disminuyendo en esta legislatura, según se concluye de los resultados de encuestas tanto privadas como del CIS. El principal golpe se produjo como consecuencia de los audios del caso Cerdán, en los que el exministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, conversaba con su asesor, Koldo García, sobre consumo de prostitución y referencias despectivas hacia estas mujeres. Un cuestionamiento a los valores de la formación que obligó al partido a pedir perdón y reaccionar con cambios orgánicos y en sus estatutos para intentar taponar la fuga en el voto de las mujeres. Si el PP se lanzó a dinamitar entonces el discurso feminista del PSOE, ahora trata de hacer lo propio por la gestión del ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, en la crisis de las pulseras antimaltrato. Un nuevo golpe a la defensa de sus principios feministas.

La titular de Igualdad está en la diana, tras ser reprobada por el Congreso con los votos de PP y Vox y la abstención de algunos de los socios de la mayoría de investidura. En el Ejecutivo tratan de contener daños y minimizar los efectos de los “fallos técnicos” en las pulseras, que ha revelado la última memoria fiscal, para asegurar que en ningún momento las víctimas han estado desprotegidas.

A la ofensiva, Pedro Sánchez ha buscado devolver el golpe: "Lo que no voy a hacer es admitir lecciones de quienes niegan la violencia machista o de quienes pactan con quienes niegan la violencia machista". Conscientes de este flanco débil, en Génova ha apostado por explotar al máximo la crisis en el ministerio de Igualdad con el mensaje de que “el Gobierno pone en peligro a las mujeres”. En los últimos comicios, el PSOE aventajó al PP en diez puntos en el voto de este colectivo.

Los jirones en la bandera feminista del PSOE se acumulan y surgen nuevas polémicas antes de recuperarse de las anteriores. La primera de esta legislatura que puso en entredicho su discurso fue el estallido del caso Errejón. El portavoz de Sumar, socio minoritario de la coalición, fue expulsado de la organización tras acusaciones de comportamientos machistas. En la parte socialista del Gobierno reconocieron desde el primer momento los efectos perjudiciales para una coalición “feminista y de izquierdas”.

Asuntos todos ellos especialmente sensibles para su electorado y sobres lo que trataron de sobreponerse actuando con celeridad y contundencia. Al contrario que ahora con la crisis de las pulseras antimaltrato. Por ejemplo, tras el estallido del caso Errejón se puso por delante que Sumar respondió de forma inmediata y sin matices, forzando la expulsión del exportavoz.

Abolicionismo y código ético

En lo referente a los audios sobre el consumo de prostitución de la trama Koldo, el Gobierno anunció que reactivaría el proyecto de ley abolicionista. Asimismo, Igualdad tiene previsto llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas el proyecto para regular y penalizar por primera vez en España la violencia vicaria, con el que se intentará pasar página de esta política.

A nivel orgánico, el PSOE llevó a sus estatutos la posibilidad de expulsar a militantes que consuman servicios de prostitución. Algo que en su último congreso federal de Sevilla el sector del feminismo clásico del partido trató de impulsar. Sin embargo, finalmente solo se plasmó en el régimen disciplinario la expulsión a condenados por delitos contra la libertad sexual. Otro de los mensajes que se lanzaron internamente fue el de situar al frente de la secretaría de Organización, que había dejado vacante Santos Cerdán, a una mujer.

Elecciones en Castilla y León

El cuestionamiento de Ana Redondo es también un golpe en uno de los valores del partido en Castilla y León, la siguiente cita electoral marcada en el calendario. Estos comicios se celebrarían a mediados del próximo mes de marzo si el popular mantiene su intención de agotar la legislatura. Un dirigente de esta federación, presidida por Redondo, quien también fue número dos de Óscar Puente en el ayuntamiento de Valladolid y portavoz del grupo autonómico, lamenta la dureza y las “mentiras” con las que se estarían atacando a la ministra desde la oposición, aun reconociendo el efecto negativo que pueda tener en campaña.

Después de que el PSOE cediese la cartera de Igualdad a Podemos en el anterior gobierno de coalición, al recuperarla en esta legislatura se puso como objetivo retomar liderazgo en el movimiento feminista. Con un enfoque más integrador y alejado de trincheras tras polémicas como la ley trans o la ley del ‘solo sí es sí’. Por el momento, no son pocas las dificultades que le están surgiendo y la crisis por los falos en las pulseras antimaltratado es una más.