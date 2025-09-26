Sesión de control en la Cámara alta
El PP manda una carta a Sánchez para recordarle que incumple su comparecencia mensual en el Senado
La portavoz de los populares, Alicia García, asegura que "ha ido más veces a China que al control parlamentario"
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha remitido una carta a Pedro Sánchez para recordarle que ha incumplido en septiembre su obligación de acudir al menos una vez al mes a la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, tal y como estableció la reforma del reglamento realizada este mismo año e impulsada por los populares, que gozan de mayoría absoluta en la cámara de representación autonómica. García, en una rueda de prensa este viernes en el mismo Senado, aseguró con sorna que el jefe del Ejecutivo "ha ido más veces a China que al control parlamentario". Una comparación que hace también en la misiva, de cuatro folios, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en la que le reprocha que haya "encontrado más tiempo en su agenda para visitar la Gran Muralla China o los confines más remotos del planeta, que para cruzar la breve distancia que separa La Moncloa del Senado".
García muestra su sorpresa por el hecho de que "quien invoca constantemente el valor de la democracia y la rendición de cuentas, parezca tener el calendario tan apretado que olvide que en el Senado reside una parte esencial de la soberanía nacional, y que someterse a un control no es un favor, sino una exigencia democrática y, ahora más que nunca, una obligación legal". Las sesiones de control al Gobierno en el Senado, que se celebran con menor periodicidad que en el Congreso de los Diputados, se han venido celebrando desde hace más de un año con los ministros del Gobierno, pero sin su máximo responsable. En concreto, y como detalla la portavoz del PP en su carta, fue el 12 de marzo de 2024 la última vez que Sánchez se dejó ver por el hemiciclo del palacio próximo a la Plaza de Oriente, donde acudió más veces la pasada legislatura, cuando era senador Alberto Núñez Feijóo, recién desembarcado de Galicia, y ambos se medían en la Cámara alta cuando no podían hacerlo, como ahora, en el Congreso.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Michaela Rose, el yate con 'jet' privado usado en declaraciones fiscales para deducir pérdidas en EEUU, llega a Ibiza
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Fallece ahogado un turista holandés durante una excursión cerca de es Vedrà
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Nit del Turisme en Formentera: Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico
- Galería de imágenes del incendio de Cala de Bou
- El hospital de Ibiza niega que haya una desbandada de altos cargos
- Casas en miniatura: la nueva moda de alquiler en Ibiza