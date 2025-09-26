Bolaños reclama al Consejo del Poder Judicial "agilidad" en las diligencias abiertas al juez Peinado

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha reclamado este viernes al Consejo General del Poder Judicial "agilidad" en la tramitación de las diligencias informativas que el promotor de la Acción Disciplinaria mantiene abiertas contra el instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, a raíz de dos quejas presentadas por el propio Félix Bolaños.

Le denunció por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

Desde el órgano de gobierno de los jueces se señala a EL PERIÓDICO que esta investigación preliminar sigue en trámite y aún no se ha decidido si se archivará o derivará en la incoación de un expediente disciplinario. Lo habitual es que el promotor, Ricardo Conde, practique algunas diligencias antes de tomar esta decisión entre las que figura la de solicitar informe al juez denunciado para que pueda explicarse frente a las quejas recibidas.

Bolaños ha sido preguntado por este asunto en Bilbao, donde ha acudido a la apertura del año judicial en el Tribunal Superior del País Vasco y ha respondido reclamando celeridad "para preservar el buen nombre de la justicia en nuestro país".

Sobre las últimas decisiones de Peinado, que ha puesto en marcha los trámites que pueden concluir con la celebración de un juicio con jurado contra la mujer del presidente del Gobierno, Bolaños se ha limitado a señalar que le "preocupan" las actuaciones judiciales "incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la justicia".

Las desveló Peinado

En relación con la investigación Peinado, Bolaños ha querido subrayar que la hizo pública el propio juez, ya que él interpuso los escritos de queja "con total discreción" porque quiere que el órgano de gobierno de los jueces "trabaje con tranquilidad". Se refería con ello a que fue el propio instructor del caso Begoña el que reveló la existencia de las diligencias informativas en uno de sus autos, precisamente el que dictó en agosto para imputar la malversación a la esposa de Pedro Sánchez.

Juan Carlos Peinado / JOSÉ LUIS ROCA

En la citada resolución, Peinado reprochaba no tener conocimiento oficial de la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de no imputar al ministro Félix Bolaños y agregaba que había conocido el destino de sus "a través de una comunicación recibida en el ámbito de unas diligencias informativas, por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Las diligencias informativas responden a dos denuncias presentadas los pasados 4 de junio y 29 de julio por lo que Bolaños consideró "irregularidades" cometidas por Peinado durante la declaración como testigo del titular de Justicia y en su posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo instando a la imputación del ministro.

La primera se refería de forma concreta a la declaración que Peinado le tomó el pasado 16 de abril en el complejo de la Moncloa, en su despacho, en relación con la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Aquella declaración de Bolaños estuvo marcada por los reproches del magistrado al ministro a quien espetó: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa".

Lucía Feijoo Viera

Tras la declaración, el juez Peinado consideró que el ministro había faltado a la verdad y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pedía investigar al ministro por falso testimonio, además de por un supuesto delito de malversación en la contratación de la asesora. El alto tribunal rechazó ambas peticiones y reprochó a Peinado la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación" de Bolaños en esos delitos, por lo que éste presentó una segunda queja.