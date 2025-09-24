Feijóo señala a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción tras el procesamiento de su mujer

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la "persecución judicial" a su Gobierno "ya no cuela" y lo ha situado como "responsable del lodazal" de corrupción que rodea al Ejecutivo, al PSOE y a su familia.

Así se ha pronunciado después de que el juez haya informado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

En una rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha afirmado que no hay "democracia sana" en la que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España" porque "todo su entorno" está siendo investigado por presuntos delitos. Es más, ha dicho que "se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política".

"Que se busque en otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal", ha manifestado.

Feijóo ha apelado una vez a los socios de Pedro Sánchez y se ha preguntado "cómo es posible que "ninguno" de ellos "ponga fin a este disparate" ante la "colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente". A su entender, lo que está ocurriendo no se pueden "zanjar" con "la teoría de la conspiración o de la persecución judicial".

"Que el señor Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte", ha declarado Feijóo ante los medios de comunicación en el Congreso.

Además, después de la decisión del juez Peinado sobre la esposa de Sánchez, el líder del PP ha asegurado que la malversación "pueden ser decididos por jurados populares" y, por lo tanto, están "ante un supuesto de aplicación de una ley procesal".