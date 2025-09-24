Ministra a bordo
Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por la ciudad rusa de Kaliningrado
EP
Un A330 perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio que viajaba este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo ha sufrido un intento de perturbación a su GPS a su paso por la ciudad rusa de Kaliningrado.
El episodio, consistente en un intento de inutilizar el GPS del avión militarizado, ha quedado en nada, puesto que la aeronave recibe indicaciones de un satélite militar. Un comandante a bordo ha restado importancia al suceso y ha explicado que este tipo de incidentes son habituales al sobrevolar Kaliningrado, tanto en aviones civiles como militares.
En el avión también viajaban familiares de los desplegados en el Destacamento VILKAS y periodistas para acompañar a la ministra en su visita a la base, donde también se reúne con su homóloga lituana en el marco de las acciones coordinadas con la OTAN para disuadir a Rusia.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza
- Fallece en Ibiza Maria Marí, el alma de los fogones de Can Rafal
- El TSJB da la razón a Sant Joan y le ahorra una indemnización millonaria
- Un millón de euros para reformar un punto negro de las carreteras de Ibiza con tres víctimas mortales este verano
- La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza