El líder del PSOE extremeño no dimite y vuelve a cargar contra los jueces tras ser procesado: "No me van a doblegar"

Miguel Ángel Gallardo seguirá al frente del PSOE de Extremadura. Después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya ratificado la apertura de juicio oral por el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, el líder de los socialistas ha remitido una carta a la militancia en la que defiende su inocencia y vuelve a cargar contra "una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura". "Sinceramente, era algo que esperábamos", afirma Gallado sobre el auto conocido este martes.

En la misiva, el secretario general asegura que seguirá defendiendo la verdad "con pruebas y hechos contrastables". "Quiero reiterar que no he participado de ningún modo, ni por activa ni por pasiva, en la contratación del hermano de nuestro secretario general, Pedro Sánchez. La plaza que ocupó David Sánchez, tras superar pruebas objetivas de idoneidad para este puesto directivo, existía desde hace muchos años. En ningún momento se ha acreditado que el proceso de selección y adjudicación fuera irregular, ni siquiera tras los registros que hizo la UCO en la Diputación de Badajoz y del exhaustivo escrutinio de 44 millones de correos electrónicos", afirma el líder socialista.

Causa contra el PSOE

Hasta hace unos meses, la apertura de juicio oral por delitos relacionados con la función pública hubiera obligado a Gallardo a dimitir de todos sus cargos. Sin embargo, tras el Congreso Federal del PSOE celebrado el pasado diciembre en Sevilla, el partido introdujo una disposición adicional en sus estatutos que permite mantener en sus funciones a aquellos cargos judicializados cuando exista sospecha de motivaciones políticas en el proceso, como en este caso asegura el PSOE. Gracias a esta modificación, Gallardo podrá mantener su militancia y sus cargos institucionales, salvo que sea condenado en sentencia firme.

Gallardo explica en la carta que confía en la justicia y en que la verdad se acabará imponiendo. Insiste en que la causa judicial no se dirige contra él, sino "contra lo que representa el PSOE. "Es un ejemplo más de lo que cada semana observamos por parte de quienes están empeñados en desalojar de la Moncloa a un Gobierno de progreso y a un presidente honorable que están logrando enormes avances para el conjunto de España".

"No me van a doblegar y defenderé mi absoluta inocencia con la verdad, allí donde sea necesario. No conseguirán cansarme: seguiré trabajando cada día por mejorar la vida de los extremeños y extremeñas con la misma pasión y entrega de siempre. Lo haré, además, al lado de los miles de militantes que, como tú, hacéis grande nuestro partido", concluye el escrito. Miguel Ángel Gallardo recuerda que, en sus más de 21 años como alcalde de Villanueva de la Serena y 10 al frente de la Diputación de Badajoz, siempre se ha movido "en estricto respeto a la ley, defendido principios que nos resultan inherentes a los y las socialistas: la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social".

Respaldo del Grupo Socialista

Tras conocerse el auto de la Audiencia Provincial, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha expresado su respeto a la justicia y la "confianza férrea y plena" del partido en Miguel Ángel Gallardo. Al término de la Junta de Portavoces de la Asamblea, la diputada socialista ha recordado la trayectoria política de "solvencia y honradez" del líder socialista y ha mostrado su deseo de que la causa se resuelva cuanto antes para hablar de otros problemas como los problemas del transporte escolar, los incendios o el deterioro de la sanidad.

A su juicio, tanto el PP como Vox están más preocupados de "eliminar al rival político" que de esforzarse en hacer una Extremadura mejor. "Ya sabemos que a la derecha y a la extrema derecha les interesa más hablar de lo que a la opinión pública no quiere saber que hablar de lo suyo. Su problema es el PSOE, el señor Pedro Sánchez y el señor Miguel Ángel Gallardo. Y como ellos piensan que esos son sus problemas, no hacen nada por resolver los problemas reales de los extremeños", ha apuntado.