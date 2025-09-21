El PP pide "entrar en el debate de los hechos" y frenar las muertes en Gaza

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha indicado este domingo que "hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar lo que está pasando", en relación con la guerra en Gaza.

A preguntas de los periodistas en Sevilla, Bravo ha señalado que el exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, daba datos de más de 65.000 personas que han fallecido en Gaza, e incluso hay autores que elevan esa cifra y "eso es hay que pararlo. Eso nadie lo puede discutir".

"No podemos entrar en debates jurídicos, hay que entrar en el debate de los hechos y actuar porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo", ha manifestado.

Tras precisar que "está bien hacer la declaración del Estado", ha remarcado que "lo principal, cuando ya hay una postura, que es el reconocimiento, la asistencia de los dos Estados -Israel y Palestina-, es que tiene que haber hechos y acciones que permitan parar esos enfrentamientos, parar las muertes de civiles inocentes".

Y, a partir de ahí, "construir esa posibilidad que se defendía y se viene defendiendo desde hace muchísimas décadas, que es la existencia de dos Estados que puedan vivir en paz, que puedan aportar, que puedan con el respeto y la tolerancia ser capaces de ser un ejemplo", ha añadido Juan Bravo.

Ahora mismo, ha precisado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, "creo que todos tenemos un deber en nuestra gestión, en nuestro trabajo diario, porque no somos capaces de frenar una serie de muertes de persoonas que no tienen nada que ver en este conflicto y que lo único que buscan es encontrar la paz y recuperar la convivencia".