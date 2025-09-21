IU da "por perdido" a Podemos y se prepara para la fractura de la izquierda en Andalucía

A menos de un año de que se abran las urnas en Andalucía, el pesimismo se extiende a la izquierda del PSOE. Este sábado se lanzó oficialmente la candidatura Por Andalucía con la sonada ausencia de Podemos, que ha rechazado hasta ahora negociar una opción de unidad. Un rechazo que mantiene desde hace meses y que ya empiezan a asumir como inamovible en Izquierda Unida, donde voces destacadas aseguran que dan a Podemos "por perdido" dentro de la papeleta de la izquierda andaluza.

El partido de Antonio Maíllo lleva meses advirtiendo de la urgencia de poner en marcha la maquinaria electoral para las andaluzas, que serán como tarde el próximo verano. El partido llamó a acelerar los acuerdos para poder desplegar el proyecto antes de los comicios y evitar una candidatura de última hora, como sucedió en 2022. Pero el partido de Irene Montero ha rechazado estas urgencias y ha condicionado cualquier acuerdo a la salida de IU del Gobierno y la ruptura con Yolanda Díaz, en su estrategia de tejer una nueva red de alianzas con las formaciones hasta ahora integradas en Sumar.

Diciembre, fecha límite

Mientras tanto, la candidatura sigue avanzando. IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz (IPA) firmaron un acuerdo para revalidar la coalición Por Andalucía, donde no están ni Podemos ni Verdes Equo, dos fuerzas que sí estaban hace cuatro años. Una vez que se ha pacto el acuerdo de manera oficial, en Izquierda Unida han puesto como fecha límite hasta diciembre para que Podemos pueda unirse a esta opción electoral, según el informe político aprobado por el partido que apunta a que el proceso de confluencia deberá concretarse antes de final de año.

Una opción que, sin embargo, ven cada vez menos viable en IU, donde consideran "muy improbable" que Podemos cambie sus posiciones y se abra a integrarse en esta opción. "Lo damos por perdido", admiten en la cúpula, donde señalan que de darse finalmente esta unión harían "hueco" a los morados. Avanzan, eso sí, que que "no vamos a esperar" al partido morado y que continuarán el proceso para armar la candidatura, la única representada en el Parlamento de Andalucía que a día de hoy no tiene un aspirante claro para presidir la Junta, después de que Inma Nieto, cabeza de lista en 2022, anunciara que no iba a revalidar.

En las filas de IU se extienden las tesis sobre qué sucederá, y una de las más repetidas es que Podemos podría renunciar a presentarse a los comicios ante las dificultades de hacerlo en solitario, y la apuesta que han mantenido en la cúpula por centrar todos sus esfuerzos en la estrategia nacional, dejando en un segundo plano los territorios.

Cabe recordar que en las últimas elecciones Podemos quedó fuera del registro de la coalición y no tiene derechos electorales reconodos, de manera que en caso de concurrir en soltiario no tendría adelanto de la subvención económica para la campaña electoral, ni tampoco publicidad en medios públicos ni presencia en debates en estas cadenas. Una circunstancia que le pone el viento en contra a la hora de afrontar una carrera hacia las urnas.

Tensiones en Podemos

Mientras, en Podemos crecen las tensiones por el acuerdo en Andalucía. La federación andaluza se ha mostrado partidaria de abrir conversaciones con otras fuerzas pese al rechazo tajante de la dirección nacional. Figuras destacadas como el exdiputado nacional Diego Cañamero, miembro tanto de la ejecutiva de Podemos Andalucía como de la dirección a nivel nacional, ha llegado a pedir una consulta para explorar alianzas.

Él es uno de los impulsores de una iniciativa, impulsada por la organización andalucista CUT (Candidatura Unitaria de Trabajadores), para llamar a la unidad. En verano se lanzó el manifiesto Andalucía se Levanta, al que se adhirieron destacadas figuras de la izquierda andaluza, pasando por la propia líder de Podemos Andalucía, Raquel Aguilera, o el diputado morado en el Parlamento andaluz, José Manuel Gómez Jurado, además del diputado de Sumar Francisco Sierra o Sebastián Martín Recio, uno de los impulsores de las mareas blancas. También Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle (Cádiz) de IU, que disputó a Toni Valero el liderazgo de la federación andaluza del partido.

El llamamiento cristalizó en una reunión el pasado 14 de septiembre en Marinaleda, donde varias organizaciones y dirigentes a título personal acordaron volver a reunirse en octubre para intentar explorar opciones para la unidad de la izquierda. Una iniciativa con figuras de Podemos y paralela a la impulsada por Izquierda Unida, que parece cerrar el paso a este proceso, tal como expresaba en su informe político: "Hay que evitar más dispersión de nuevos procesos inspirados por quienes no han mostrado intención de construir o fortalecer el existente".