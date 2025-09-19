JUICIO DE LA DANA
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"
El máximo responsable del organismo de cuenca declara ante la jueza de la dana tras diez meses de silencio
Laura Ballester
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo Cebellán pidió antes de las 18 horas "enviarar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.
Polo ha asegurado que nunca dijo en el Cecopi que la presa de Forata se iba a romper. "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabe que va a pasar".
- Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- Alarma por un incendio en un asentamiento de infraviviendas en Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en aguas de Ibiza
- Los bólidos del 'Gumball 3000' vuelven a Ibiza: este es el día que llegarán a la isla
- Solomun arrasa en el puerto de Ibiza
- Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas