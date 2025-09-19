El Gobierno defiende que "en ningún momento dejaron de funcionar" las pulseras antimaltratos, para el PP hay una "negligencia de enorme gravedad"

"En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores". Con esa contundencia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quiso dejar claro la situación en la han estado las mujeres acogidas al sistema de protección de violencia machista, tras los fallos que se han detectado en los últimos meses.

Bolaños hizo suyas las puntualizaciones que lanzaron tanto de la Fiscalía General como del Ministerio de Igualdad al conocerse los errores en el sistema Cometa, el que se ocupa del seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato.

Ante las preguntas sobre los periodistas por la ofensiva política emprendida por el Partido Popular, el ministro eludió la acción de la oposición y aclaró que "todos los aspectos" de ese episodio ya "se resolvió" y ahondó en que "lo fundamental" es que no hubo desprotección porque "en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar".

No obstante, el Partido Popular cree que se cometió una "negligencia de enorme gravedad" y, según Alberto Núñez Feijóo, responde a que el Gobierno "ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles" por los distintos casos judiciales que asolan al Ejecutivo.

En este sentido, desde el Partido Popular, según avanzó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, han registrado una moción para pedir la reprobación en el Congreso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por estas incidencias que será debatida la semana próxima.

“Me parece increíble que a la ministra de Igualdad le parezcan poco 47 mujeres que han estado expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras. Me parece terrible. La negligencia del Ministerio ha sido absoluta, porque no solo que haya un fallo que puede entenderse, es que sabiéndolo no lo hayan arreglado”, defendió Muñoz en una entrevista en Telecinco.

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, tiene previsto hablar a la ministra Redondo para que "le concrete el número de mujeres que quedaron desprotegidas por el fallo en las pulseras de control a maltratadores motivado por los errores de una adjudicataria del Gobierno".

No obstante, según informó el PP, De los Santos ha intentado contactar con la ministra en dos ocasiones y "de momento" Redondo "no ha atendido al vicecretario de Igualdad del PP para ampliar la información que se conoce sobre la desprotección de mujeres por el mal funcionamiento de las pulseras de control a maltratadores". "Confiamos en tener suerte a lo largo de la mañana. No sería entendible que no se pusiera el teléfono dada la gravedad de la situación".

Según la agenda pública del Gobierno, desde las 10.45 horas, la ministra de Igualdad está junto con el ministro Óscar Puente acompañando a la titular de Vivienda en su visita al acuartelamiento 'La Rubia', en Valladolid.

Precisamente, al término de esa visita, Ana Redondo sostuvo que la Fiscalía General del Estado "hizo una valoración sin datos" sobre las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores, que "ha generado alarma" y que ya "ha corregido" ya que ha afectado a casos "mínimos, puntuales", con un número muy pequeño.

En declaraciones recogidas por EFE, la ministra insistió en que "no hay fallo en las pulseras, que han funcionado en todo momento, funcionaron entonces y siguen funcionando y funcionarán". "No hay ningún problema en el dispositivo, el dispositivo funciona y eso es lo primero que quiero decirles a las mujeres, porque se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras, que funcionan, que estén tranquilas, están protegidas, están a salvo y salvan vidas a diario", reflexionó Ana Redondo.

Según recordó la propiar titular de Igualdad, hay más de 4.000 mujeres que necesitan protección en España para reclamar que "no se genera alarma" con un problema técnico derivado de la migración de una empresa adjudicataria a la siguiente y que se resolvió en diciembre del 2024.

Error tras error

En un acto junto al expresidente José María Aznar, Alberto Núñez Feijóo incluyó este asunto en su repaso por la acción del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que, dijo, "ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales".

Para Feijóo, están "tan absorbidos en defenderse a sí mismo que ya no defienden ni al que más lo necesita". Por ello, consideró que el episodio de las pulseras supone "una negligencia de enorme gravedad" que "se suma a la que ya se cometió en la redacción de la ley del solo sí es sí que liberó a más de 1.000 agresores sexuales antes de tiempo", sentenció.

Así las cosas, el presidente del PP considera que "esto no puede quedar así" porque reina la "incompetencia" y la "indolencia", ya que "se desoyeron las advertencias" y "escondieron durante meses los efectos de la negligencia". Tras acusar al Gobierno de actuar con "mala fe", Feijóo denunció que toca "dar la cara" y se preguntó "¿qué mensaje se le está dando a las víctimas si observan que han sido desprotegidas y no pasa nada?, ¿qué protección puede sentir si ante un hecho de esta magnitud nadie le da explicaciones, nadie garantiza soluciones y nadie asume responsabilidades?". Por todo ello, Feijóo concluyó que este "hecho es absolutamente lamentable, es gravísimo" y supone "la constatación de que gobernar desde la total incompetencia lo pone en peligro todo".