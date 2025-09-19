Feijóo y Aznar acusan a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, clausuraron este viernes en Madrid el campus de FAES acusando a Pedro Sánchez de instrumentalizar en beneficio propio "la violencia", y de hacerlo, según dijo Feijóo, como "el último recurso de un incompetente".

Presentados ambos por el secretario general de FAES, Javier Zarzalejos, y en discursos separados, no en formato coloquio como en otras sesiones del campus celebrado desde el miércoles, Aznar y Feijóo coincidieron en una dura diatriba contra el actual inquilino de La Moncloa. Comenzó el expresidente, quien aseguró que "cuando un gobierno alienta primero y se felicita después por la comisión de disturbios violentos, es que ese gobierno ha dimitido de su responsabilidad sin renunciar a su poder. Y quiero decir: mucho cuidado con un poder dispuesto a ser rehén voluntario de la violencia", sentenció, en velada pero clara referencia a los incidentes que provocaron el pasado domingo la suspensión en la capital de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España por las protestas pro palestinas que se habían repetido durante toda la ronda ciclista.

Feijóo no le fue a la zaga, y aseguró que "quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad... necesita conflictividad y necesita cronificarla. El Gobierno, a la desesperada, ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible. Quiere el conflicto sin límites, porque sabe que España apuesta por el cambio", sentenció. "No es normal que un presidente llame al boicot de un evento deportivo internacional que se celebra en su país", afirmó con respecto a la Vuelta.

El encuentro despertó una gran expectativa por las posturas disímiles de ambos sobre la guerra en Gaza, pues si bien Feijóo condenó el miércoles, en la sesión de control en el Parlamento, la invasión del primer ministro israelí Binyamín Netanyahu, y le acusó de no haber distinguido entre civiles gazatíes y terroristas de Hamás, Aznar, al igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha distinguido por una férrea y cerrada defensa de Israel como valladar de occidente.

Feijóo evitó confrontar con ellos en su discurso. Aunque empleó el término "masacre" para referirse a la crisis humanitaria en la Franja, que una comisión nombrada por la ONU califica ya de genocidio, centró sus breves palabras al respecto en denunciar que "no es normal que el presidente de un país democrático y europeo reciba la felicitación de un grupo terrorista como Hamás, y menos aún que no se desmarque de ello. No es normal que se condene al pueblo israelí, que todavía espera la liberación de sus rehenes inocentes y que se deba recordar que representa la única democracia vigente en Oriente Medio", enfatizó, en la línea del expresidente y de Ayuso.

Para Aznar, España vive bajo una "ineptocracia corrupta", y con un Gobierno que juega de manera simultánea el papel de "policía" y el de "agitador callejero". Para Feijóo, Sánchez es un presidente dedicado a la "deslegitimación moral de una parte de la sociedad española", que "solo gobierna para una parte del muro y cada día contra más gente".