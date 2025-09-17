El Gobierno discrepa de Junts y aboga por obligar a las empresas a usar lenguas cooficiales sólo allí donde se hablen

El Gobierno se aparta de la versión ofrecida por Junts del acuerdo incluido en el proyecto de ley de atención al cliente que prepara su ministerio, por el que las empresas de más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de facturación estén obligadas a atender a la clientela en lenguas cooficiales. Una medida que el partido de Carles Puigdemont quiere aplicar a todas las compañías, independientemente de dónde se encuentre su sede, mientras el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aboga por limitar este requisito a aquellas que estén en los territorios donde se reconozcan estas lenguas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el ministro admitió estar negociando enmiendas a esta ley, y se mostró partidario del "derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Esto es algo que está reconocido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía, y creo que es sensato, razonable y de sentido común", defendió, limitando así esta obligación a las comunidades autónomas que tienen reconocidas estas lenguas.

Esta versión difiere ostensiblemente de la versión defendida por Junts. Su portavoz parlamentariam Miriam Nogueras, defendió este miércoles a su llegada al Congreso que esta obligación se haría efectiva a las empresas de todo el país. "Los catalanes hemos de tener los mismos derechos lingüísticos que un castellano, un francés o un inglés y, por tanto, sí, será en toda España", defndió.

El choque está servido. Desde Junts niegan que exista ninguna discrepancia y aseguran que se ciñen al acuerdo que ellos mismos anunciaron este martes a última hora, que defendía que esta obligación era para todas las empresas que atendieran a consumidores que hubieran adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

Lo cierto es que la enmienda número 6 presentada por Junts al proyecto de ley de Consumo es exactamente igual que la número 150, firmada por PSOE y Sumar. Una modificación por la que se establece "la obligación para las empresas de que la respuesta a las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias se lleve a cabo en la misma lengua en la que se realizaron", eliminando el apartado que fijaba el requisito de que se respondiera "al menos, en castellano".

Desde Junts aseguraban que se ha acordado la formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente y que debería responderse en la lengua con la que el cliente se ha dirigido a la empresa. Las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente, señalaban en Junts, también tendrán que adaptarse a la lengua requerida por el último. "Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial", apostilló Junts.

Preguntado por la disparidad de versiones, después de que los de Puigdemont asegurasen que afectaba a todo el territorio nacional, Bustinduy marcó las posiciones del Ejecutivo, limitándolo solo a los territorios con lenguas reconocidas: "La voluntad del Gobierno la voluntad del Gobierno y del Ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales all donde son reconocidas como tales".

Precisamente para este martes se había convocado la ponencia de esta ley, pero fue desconvocada y hay que poner nueva fecha para empezar a analizar las 234 enmiendas registradas por los grupos parlamentarios.