Albares evita señalar a Robles y achaca a la "complejidad" técnica el retraso del decreto de embargo de armas a Israel

Pedro Sánchez volvió del parón estival con un paquete de medidas para aumentar la presión sobre Israel y para que detenga la guerra contra Gaza, pero 15 días después el decreto ley que debe incluir esas iniciativas sigue sin aprobarse. El Gobierno achaca ese retraso a la dificultad técnica del texto, que incluirá, entre otras cosas, la prohibición de la compraventa de armamento al país hebreo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que está acompañando a los Reyes en su viaje de Estado a Egipto, se ha sacudido las críticas de los socios parlamentarios y ha evitado achacar ese retraso a posibles problemas técnicos planteados por el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles. Según Albares, "es cuestión de días el terminarlo".

"El decreto es un decreto complejo y queremos que responda al mandato político que el presidente del Gobierno expresó ante todos los españoles de ese embargo y por lo tanto lo estamos analizando para estar seguros de que no hay ningún aspecto que se nos quede fuera", ha afirmado ante la prensa en El Cairo. Albares asegura que, pese a esa dilación, el Gobierno está "poniendo en práctica" ese embargo y "desde el 7 de octubre" de 2023 "no se conceden nuevas licencias de exportación para venta de armas a Israel y tampoco se permiten escalas de buques que tengan un cargamento de armamento y que tenga destino final a Israel".

En la breve rueda de prensa, Albares ha sacado pecho de la posición del Gobierno español, uno de los primeros en reconocer el Estado de Palestina. “España está salvando el honor y la dignidad de Europa”, ha afirmado, una idea que ha apuntado que le reconocen los ministros de Oriente Próximo con los que habla a menudo. El jefe de la diplomacia española ha abundado en esa idea. "Lo que sí está claro, no lo digo yo, lo dicen todos los países del mundo, y puede preguntarle al Gobierno egipcio es que España es de muy lejos el país del mundo que más está haciendo por Palestina, por el pueblo palestino, por terminar la masacre en Gaza y por la paz en Oriente Medio", ha dicho Albares cuando ha comentado el retraso de la aprobación del decreto.

El ministro de Exteriores ha subrayado que Hamás, el grupo terrorista que controla Gaza, "no puede jugar ningún papel en una Palestina realista y viable en el futuro". Hamás, ha continuado, "no cree en la solución de los dos estados, es una organización terrorista que no quiere la paz".

La falta de derechos humanos en Egipto

Albares ha celebrado "la lucidez y la valentía" del Ejecutivo español al calificar de "genocidio" la operación militar del Gobierno israelí en Gaza. Según él, hay que "poner nombre a las atrocidades" para después decidir mejor las "acciones". "Sigamos defendiendo la paz, el derecho internacional y los derechos humanos", ha insistido. Tras esta reflexión y, ante la denuncia de falta de derechos humanos que las organizaciones internacionales denuncian en Egipto, se le ha preguntado si en la visita de Estado que está realizando con Felipe VI y Letizia se le va a pedir al Gobierno de Abdelfatá al Sisi que dé pasos en ese sentido. La escueta e inconcreta respuesta de Albares ha sido: "Por supuesto, España defiende los derechos humanos en todos los países del mundo".

De hecho, pese a la débil respuesta de Al Sisi en este área, el Gobierno ha mantenido la tradición de los viajes de Estado y ha concedido al presidente egipcio y a su esposa dos relevantes condecoraciones españolas. El 'Boletín Oficial del Estado' ha publicado que el Ejecutivo ha otorgado el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Al Sisi y la Gran Cruz (un grado inferior de la misma distinción) a su esposa, Intisar Ahmed Amer.