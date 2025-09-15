SUSPENSIÓN DE LA VUELTA
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento examinarán los daños a la imagen y a la economía por las protestas en La Vuelta
Ayuso anuncia un informe conjunto con el Ayuntamiento para evaluar el impacto de las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista y no descarta futuras reclamaciones
Andrea San Martín
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital estudiarán el "perjuicio económico y de imagen" que las protestas propalestinas ocasionaron durante el paso de la Vuelta Ciclista a España, una jornada que terminó con dos personas detenidas y 22 agentes de policía heridos leves. Así lo confirmó este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "El alcalde y yo hemos conversado. Vamos a elaborar un informe para evaluar todo el daño económico y reputacional que este episodio ha supuesto tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento. A partir de ahí veremos qué decisiones tomamos", explicó en una entrevista en esRadio aludiendo a la posibilidad de futuras reclamaciones.
Ayuso subrayó que intentar "boicotear" la Vuelta es una acción "ilegal", y aprovechó para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de haber debilitado el sistema institucional español. "Hasta ahora España contaba con separación de poderes y con instituciones fuertes. Con sus fallos y aciertos, siempre había alternancia política. Incluso dirigentes de izquierda, como Julio Anguita, entendían que había ciertos límites que no podían traspasarse", argumentó.
La presidenta madrileña advirtió que no se resignará ante este tipo de episodios. "No pienso quedarme de brazos cruzados porque el mal no puede imponerse. Si dejamos de organizar grandes eventos porque algunos lo deciden, si actuamos con miedo, entonces son ellos quienes ganan", subrayó.
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- Un turista ríe por no llorar con los precios de Ibiza: '¿En qué momento cuestan esto tres zumos y una botella de agua?
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- El yate Tosun navega por Ibiza: su dueño compró la mansión que Michael Jackson quiso alquilar