Podemos carga contra la "hipocresía vomitiva" del Gobierno por "reprimir y coaccionar" las protestas de la vuelta ciclista

Podemos aprovecha el episodio de protestas en la vuelta ciclista a España para acusar al Gobierno de una "hipocresía vomitiva" después de que sus ministros y el propio Pedro Sánchez celebrasen las movilizaciones el mismo día en que se produjo un importante despliegue policial en la capital. La competición deportiva tuvo que ser suspendida este domingo a su llegada a Madrid, y se saldó con una veintena de policías heridos.

El partido morado, instalado en una estrategia de oposición al Ejecutivo, aprovechó el episodio para volver a cuestionar el papel del Gobierno: "Es de una hipocresía lamentable y vomitiva la del Gobierno de España", defendió el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en rueda de prensa este lunes. Aseguró que "podía haber impedido la participación de Israel y no lo hizo". "Es verdaderamente abyecto, abominable, escuchar a ministros del Gobierno enaltecer las movilizaciones propalestinas de Madrid cuando ese mismo Gobierno desplegó un blindaje policial sin precedentes para reprimir y coaccionar a los manifestantes", criticó el dirigente.

Fernández afeó que "el Gobierno podía haber impedido la participación de Israel en la vuelta y no lo hizo. Podía haber embargado las armas y no lo ha hecho". El representante de Podemos puso en duda las medidas anunciadas la semana pasada por Sánchez y se refirió expresamente el embargo de armas, que finalmente no se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros por cuestiones técnicas.

"El lunes de la semana pasada anunció un embargo de armas y hoy ni siquiera sabemos si va a ser real y efectivo", reprochó, antes de dedicar al Ejecutivo una ristra de reproches. "Es un cachondeo, el Gobierno de España se está riendo de la gente, el Gobierno y Pedro Sánchez están vacilando a ciudadanía que apoya al pueblo palestino (...), esperemos que el Gobierno deje de pitorrearse de la sociedad española, deje de tomarnos el pelo y de una puñetera vez rompa relaciones diplomáticas culturales y deportivas con el estado terrorista de Israel y haga efectivo el embargo de armas".

Este domingo la plana mayor de Podemos acudió a las protestas pro palestinas, incluida su secretaria general, Ione Belarra, y su candidata y eurodiputada Irene Montero. Este lunes, Belarra insistía en cargar contra el Gobierno: "Por la mañana, asegura mostrar admiración por los manifestantes que están haciendo lo que el Gobierno debería haber hecho, parar la vuelta. Por la tarde, está mandando al mayor despliegue represivo policial que hemos visto desde la cumbre de la OTAN", defendió Belarra en Canal Red, donde criticó la "hipocresía sin precedentes" del Ejecutivo, asegurando que a Sánchez "se le debería caer la cara de vergüenza".

Las críticas de Fernández no se limitaron al Gobierno, sino que se extendieron al PP y Vox a quienes acusó de ser "colaboracionistas de los nuevos nazis sionistas que son el estado terrorista de Israel". "Son cómplices del genocidio", continuó, antes de pasar a cargar directamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cargó contra las protestas. "La señora Ayuso da una vergüenza ajena y un asco inenarrable. Ayuso es una impresentable que está apoyando un genocidio".